Масштабна пожежа у РФ: палає склад техніки (відео)

На складі згоріла техніка на мільйони рублів

17 лютого у російському Магадані спалахнула масштабна пожежа на складі із відремонтованими вантажними машинами.

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Вогонь охопив близько 600 кв. м, згоріла техніка на мільйони рублів. Про це повідомило російське МЧС та ЗМІ.

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За даними рятувальників, вогонь ліквідувати складно через велику площу пожежі. Частину техніки евакуювали.

Російські ЗМІ повідомили, що на складі були нещодавно відремонтовані вантажівки загальною вартістю 15-20 млн руб. Транспорт мав їхати на російську Чукотку. Майже все згоріло.

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Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого у Коломні, що за 120 кілометрів від Москви, на території колишнього заводу з ремонту залізничних вагонів спалахнув ангар. Площа пожежі перевищила 900 кв. м. Ангар, де спалахнула пожежа, знаходиться навпроти підприємства НВК «КБ машинобудування», яке виробляє озброєння та військову техніку, зокрема «Іскандери», а також снаряди для РСЗВ та ПЗРК.