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Масштабна пожежа у РФ: палає склад техніки (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масштабна пожежа у РФ: палає склад техніки (відео)
Вогонь охопив близько 600 кв. м складу
фото: МЧС РФ

На складі згоріла техніка на мільйони рублів

17 лютого у російському Магадані спалахнула масштабна пожежа на складі із відремонтованими вантажними машинами.

Вогонь охопив близько 600 кв. м, згоріла техніка на мільйони рублів. Про це повідомило російське МЧС та ЗМІ.

За даними рятувальників, вогонь ліквідувати складно через велику площу пожежі. Частину техніки евакуювали.

Російські ЗМІ повідомили, що на складі були нещодавно відремонтовані вантажівки загальною вартістю 15-20 млн руб. Транспорт мав їхати на російську Чукотку. Майже все згоріло.

Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого у Коломні, що за 120 кілометрів від Москви, на території колишнього заводу з ремонту залізничних вагонів спалахнув ангар. Площа пожежі перевищила 900 кв. м. Ангар, де спалахнула пожежа, знаходиться навпроти підприємства НВК «КБ машинобудування», яке виробляє озброєння та військову техніку, зокрема «Іскандери», а також снаряди для РСЗВ та ПЗРК.

Теги: пожежа росія вантажівки транспорт

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