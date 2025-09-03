Спецпредставник Трампа прибув до Парижа – Reuters

За даними джерел Reuters, може провести переговори з українською делегацією

Невідомо, чи долучиться Стів Віткофф до засідання «коаліції охочих»

Спецпредставник президента США Стів Віткофф у середу, 3 вересня, прибув до Парижа напередодні засідання «коаліції охочих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами співрозмовників агентства, невідомо, чи буде Віткофф присутній за зустрічі. Однак є ймовірність, що він може провести переговори з українською делегацією.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч «коаліції охочих» відбудеться 4 вересня у Парижі. Як повідомлялося, західні партнери з «коаліції охочих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Європейські лідери завтра, 4 вересня, зателефонують президентові США Дональду Трампу. Вони планують обговорити гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон заявив, що Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день, коли буде підписано мирну угоду з Російською Федерацією. «Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям», – пояснив він.

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак разом із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею провів зустріч в Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.