Головна Країна Політика
search button user button menu button

Спецпредставник Трампа прибув до Парижа – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Спецпредставник Трампа прибув до Парижа – Reuters
За даними джерел Reuters, може провести переговори з українською делегацією
фото: AP

Невідомо, чи долучиться Стів Віткофф до засідання «коаліції охочих»

Спецпредставник президента США Стів Віткофф у середу, 3 вересня, прибув до Парижа напередодні засідання «коаліції охочих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами співрозмовників агентства, невідомо, чи буде Віткофф присутній за зустрічі. Однак є ймовірність, що він може провести переговори з українською делегацією.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч «коаліції охочих» відбудеться 4 вересня у Парижі. Як повідомлялося, західні партнери з «коаліції охочих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Європейські лідери завтра, 4 вересня, зателефонують президентові США Дональду Трампу. Вони планують обговорити гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон заявив, що Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день, коли буде підписано мирну угоду з Російською Федерацією. «Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям», – пояснив він.

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак разом із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею провів зустріч в Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Читайте також:

Теги: Стів Віткофф Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віткофф: Концепція «мир через силу» справді працює. Росія та Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС – у нас цього тижня зустрічі щодо всіх трьох цих конфліктів
Віткофф розповів, коли США сподіваються завершити війну в Україні
27 серпня, 02:59
17-річний підліток напав на на 32-річну українку біля Ейфелевої вежі
У Парижі біля Ейфелевої вежі п'яний молодик зґвалтував українку
27 серпня, 01:19
Італійський міністр відправляв Макрона на війну в Україні. Франція викликала посла «на килим»
Італійський міністр відправляв Макрона на війну в Україні. Франція викликала посла «на килим»
24 серпня, 03:38
Севілья очолює список найкращих місць для відпочинку восени
Найкращі місця в Європі для осінньої подорожі: рейтинг Lonely Planet
23 серпня, 08:39
Цього тижня стало відомо, що африканський футболіст московського «Динамо» Нгамале зустрічається з росіянкою Nikki Seey
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
10 серпня, 17:45
Рабин погрожував Макрону смертю
Рабин погрожував Макрону смертю через намір визнати Палестину державою
9 серпня, 11:37
Нічого конструктивного Стів Віткофф з Москви не привіз
Чергове Трамп-шоу навколо переговорів
8 серпня, 10:30
Віткофф, Трамп, Рубіо ... І що це було?
Віткофф, Трамп, Рубіо ... І що це було?
7 серпня, 10:35
Сьогодні мають відбутися переговори спецпосланця Трампа з російськими офіційними особами
Літак, яким користується Віткофф, прибув до Москви
6 серпня, 07:23

Політика

Зеленський допустив повторення корейського сценарію в Україні
Зеленський допустив повторення корейського сценарію в Україні
Спецпредставник Трампа прибув до Парижа – Reuters
Спецпредставник Трампа прибув до Парижа – Reuters
Зеленський прибув до Франції
Зеленський прибув до Франції
Зеленський та європейські лідери зателефонують Трампу після зустрічі «коаліції охочих»
Зеленський та європейські лідери зателефонують Трампу після зустрічі «коаліції охочих»
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови України провела перше засідання
Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови України провела перше засідання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
35K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
14K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
8814
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
3379
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua