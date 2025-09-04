Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» через 20 хв після початку – ЗМІ

Віткофф виступив зі зверненням до глав держав та урядів під час зустрічі «коаліції охочих»

Спецпосланець Трампа був змушений покинути зустріч для іншої зустрічі

Спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

У Єлисейському палаці пояснили, що Віткофф брав участь у частині роботи та звернувся до всіх присутніх глав держав та урядів. Зазначається, що спецпосланець був змушений покинути зустріч, як планувалося, для іншої зустрічі. І повернеться для телефонного зʼєднання з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров вже зустрілися зі спецпосланцем президента США Віткоффом та радниками лідерів чотирьох європейських країн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де відбувається зустріч «коаліції охочих». Раніше повідомлялося, що західні партнери з «коаліції охочих» обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Зауважимо, європейські лідери 4 вересня зателефонують президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.