Новий рай для пенсіонерів: яка країна стала найкращою для життя

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Новий рай для пенсіонерів: яка країна стала найкращою для життя
Португалія – це країна, яку часто обирають пенсіонери
фото: idealista.pt

Португалія пропонує пенсіонерам високий рівень життя та якісну медичну допомогу

Згідно з дослідженням консалтингової компанії Global Citizen Solutions, Португалія визнана найкращою країною у світі для виходу на пенсію у 2025 році. Країна випередила конкурентів завдяки поєднанню сприятливого клімату, безпеки та доступних витрат.

У звіті, який цитує видання Express, зазначається, що Португалія пропонує високий рівень життя та якісну медичну допомогу, що є ключовими факторами для людей із фіксованим доходом, про це пише «Главком».

Дослідження виділяє кілька головних переваг, які роблять Португалію ідеальним вибором для пенсіонерів:

  • Клімат. Країна має м'який клімат, понад 300 сонячних днів на рік, що позитивно впливає на самопочуття.
  • Економіка. Повсякденні витрати тут порівняно невисокі.
  • Безпека. Португалія є однією з найбезпечніших країн.
  • Соціальне середовище. Місцеве населення відрізняється відкритістю та доброзичливістю до іноземців.

Крім того, знання англійської мови серед багатьох португальців значно полегшує процес адаптації та інтеграції для переселенців.

Раніше стало відомо, що агентство з інтеграції, міграції та надання притулку Португалії отримало заяву на отримання посвідки на проживання від австралійсько-американської актриси Ніколь Кідман. 

Нагадаємо, у Харкові суд зобов’язав місцевого жителя повернути Пенсійному фонду 70 347 гривень переплати пенсії по інвалідності. Виплати здійснювалися від червня 2023 року, однак право на них чоловік втратив заднім числом. 

До слова, для виходу на пенсію за віком у 2025 році потрібно мати певний страховий стаж. Зокрема, щоб стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати 32 роки страхового стажу. Однак в деяких випадках на пенсію можна вийти достроково.

Теги: рейтинг Португалія населення

