Новий рай для пенсіонерів: яка країна стала найкращою для життя

Португалія пропонує пенсіонерам високий рівень життя та якісну медичну допомогу

Згідно з дослідженням консалтингової компанії Global Citizen Solutions, Португалія визнана найкращою країною у світі для виходу на пенсію у 2025 році. Країна випередила конкурентів завдяки поєднанню сприятливого клімату, безпеки та доступних витрат.

У звіті, який цитує видання Express, зазначається, що Португалія пропонує високий рівень життя та якісну медичну допомогу, що є ключовими факторами для людей із фіксованим доходом, про це пише «Главком».

Дослідження виділяє кілька головних переваг, які роблять Португалію ідеальним вибором для пенсіонерів:

Клімат. Країна має м'який клімат, понад 300 сонячних днів на рік, що позитивно впливає на самопочуття.

Економіка. Повсякденні витрати тут порівняно невисокі.

Безпека. Португалія є однією з найбезпечніших країн.

Соціальне середовище. Місцеве населення відрізняється відкритістю та доброзичливістю до іноземців.

Крім того, знання англійської мови серед багатьох португальців значно полегшує процес адаптації та інтеграції для переселенців.

