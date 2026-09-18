Біля Кишинева прогримів вибух. Поліція залучила дрони до пошуків

Правоохоронці перевірили кілька населених пунктів, однак за шість годин так і не встановили місце та причину вибуху

Біля Кишинева вночі 18 вересня прогримів потужний вибух. Поліція розпочала пошуки його джерела та залучила до обстеження території безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний інспекторат поліції Молдови.

Місцеві жителі повідомили правоохоронцям про гучний звук близько 04:00. За попередньою інформацією, вибух пролунав у районі села Колониця, яке межує з Кишиневом, у напрямку села Тогатине.

Поліцейські виїхали на місце та обстежили Колоницю і Хумулешти, однак жодних слідів вибуху не виявили. Після цього перевірки продовжили в селах Долинне та Максимівка. Мер Колониці Анжела Запорожан уточнила, що вибух стався не на території її населеного пункту.

Голова Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцяну повідомив, що правоохоронці вивчають відеозаписи, щоб визначити точне місце вибуху. «Може дійти до того, що доведеться перевірити ще кілька ділянок», – зазначив Чернеуцяну.

До пошукових робіт залучили додаткових поліцейських. Територію також обстежують за допомогою дронів.

До слова, Міністерство оборони Молдови повідомило, що в ніч проти 18 вересня не зафіксувало порушень повітряного простору країни.

Через шість годин після перших повідомлень місцевих жителів правоохоронці все ще не встановили, де саме стався вибух і що стало його причиною.