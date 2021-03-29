Меркель закликала місцеву владу Німеччини посилити карантин

Меркель висловила невдоволення тим, що в деяких регіонах не дотримуються механізму введення обмежень.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала владу федеральних земель посилювати обмеження через розповсюдження коронавірусу.

Про це Меркель сказала в ефірі ARD.

Так, в країні існує механізм «стоп-крана«, який дозволяє посилювати обмеження, якщо протягом тижня число нових випадків коронавірусу за день перевищує 100 випадків на 100 тисяч осіб.

«Є ряд федеральних земель, які дуже широко інтерпретують, і мені це не подобається», - сказала Меркель.

У їх числі вона назвала землю Північний Рейн-Вестфалія, прем'єр-міністром якої є обраний у січні голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет.

Днями Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині.

Вона заявила, що послаблень на Великдень, який православні західного обряду цьогоріч відзначають з 1 по 5 квітня, в країні не буде. За словами Меркель, в цей період буде діяти «принцип скорочення контактів, будуть вихідні».

Посилять карантин і в Австрії. У магазини Відня почнуть пускати лише з негативним тестом на коронавірус.

Також відомо, що ЄС посилить правила експорту вакцин від Covid-19.

Додамо, що у світі зафіксовано вже понад 125 млн випадків коронавірусу.