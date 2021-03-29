Меркель закликала місцеву владу Німеччини посилити карантин
Меркель висловила невдоволення тим, що в деяких регіонах не дотримуються механізму введення обмежень.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала владу федеральних земель посилювати обмеження через розповсюдження коронавірусу.
Про це Меркель сказала в ефірі ARD.
Так, в країні існує механізм «стоп-крана«, який дозволяє посилювати обмеження, якщо протягом тижня число нових випадків коронавірусу за день перевищує 100 випадків на 100 тисяч осіб.
«Є ряд федеральних земель, які дуже широко інтерпретують, і мені це не подобається», - сказала Меркель.
У їх числі вона назвала землю Північний Рейн-Вестфалія, прем'єр-міністром якої є обраний у січні голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет.
Днями Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині.
Вона заявила, що послаблень на Великдень, який православні західного обряду цьогоріч відзначають з 1 по 5 квітня, в країні не буде. За словами Меркель, в цей період буде діяти «принцип скорочення контактів, будуть вихідні».
Посилять карантин і в Австрії. У магазини Відня почнуть пускати лише з негативним тестом на коронавірус.
Також відомо, що ЄС посилить правила експорту вакцин від Covid-19.
Додамо, що у світі зафіксовано вже понад 125 млн випадків коронавірусу.