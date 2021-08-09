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    Гаряча карикатура. Художник придумав нову посаду Лукашенку (фото)

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    Литва намагається максимально відгородитися від Білорусі - Гаряча карикатура. Художник придумав нову посаду Лукашенку (фото)
    Литва намагається максимально відгородитися від Білорусі
    Фото з відкритих джерел

    Влада Литви називає мігрантів «знаряддям гібридної агресії»

    Потік нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви катастрофічно зріс у кілька разів після погроз Олександра Лукашенка послабити контроль за нелегальною міграцією через санкції ЄС. Європейський Союз звинувачує Мінськ у сприянні нелегальній міграції біженців в Литву.

    Художник Сергій Йолкін у новій роботі дотепно показав нову «посаду» Олександра Лукашенка – він працює менеджером центру міграції до Європи.

    .jpg_15Лукашенко став героєм чергової карикатури Сергія Йолкіна

    Нагадаємо, що для людей, які прибувають до Литви, немає відповідних умов, адже їх ніде селити, нічим годувати і нікому охороняти.

    Влада називає мігрантів «знаряддям гібридної агресії» і робить усе, аби показати Лукашенку та всьому світу, що Литва є не найкращим місцем для в'їзду в ЄС.

    У липні в Литві оголосили режим екстремальної ситуації через наплив мігрантів. Тоді ж влада Литви оголосила про будівництво нової стіни на кордоні з Білоруссю.

    Абсурдність ситуації полягає і в тому, що Лукашенко відправляє білорусів до Литви, водночас наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі.

    Як повідомлялося, мер Мінська Володимир Кухарєв наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах.

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    Теги: Білорусь мігранти Литва
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    Гаряча карикатура. Художник придумав нову посаду Лукашенку (фото)