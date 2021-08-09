Гаряча карикатура. Художник придумав нову посаду Лукашенку (фото)

Влада Литви називає мігрантів «знаряддям гібридної агресії»

Потік нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви катастрофічно зріс у кілька разів після погроз Олександра Лукашенка послабити контроль за нелегальною міграцією через санкції ЄС. Європейський Союз звинувачує Мінськ у сприянні нелегальній міграції біженців в Литву.

Художник Сергій Йолкін у новій роботі дотепно показав нову «посаду» Олександра Лукашенка – він працює менеджером центру міграції до Європи.

Лукашенко став героєм чергової карикатури Сергія Йолкіна

Нагадаємо, що для людей, які прибувають до Литви, немає відповідних умов, адже їх ніде селити, нічим годувати і нікому охороняти.

Влада називає мігрантів «знаряддям гібридної агресії» і робить усе, аби показати Лукашенку та всьому світу, що Литва є не найкращим місцем для в'їзду в ЄС.

У липні в Литві оголосили режим екстремальної ситуації через наплив мігрантів. Тоді ж влада Литви оголосила про будівництво нової стіни на кордоні з Білоруссю.

Абсурдність ситуації полягає і в тому, що Лукашенко відправляє білорусів до Литви, водночас наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі.

Як повідомлялося, мер Мінська Володимир Кухарєв наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах.

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