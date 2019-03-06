Мільярдер Майкл Блумберг відмовився балотуватися на пост президента США



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Екс-мер Нью-Йорка та мільярдер Майкл Блумберг

Блумберг зазначив, що не готовий «зрадити самого себе» та відмовитися частково від своїх ідей

Колишній мер Нью-Йорка та мільярдер Майкл Блумберг заявив про те, що прийняв рішення не висувати свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році.

Він зазначив, що до вирішення балотуватися його підштовхувало багато людей, пропонуючи також для перемоги змінити частину своїх поглядів, пише Bloomberg .

«Деякі говорили мені, що для перемоги в якості кандидата від демократів мені потрібно змінити свої погляди, щоб відповідати опитуванням. Але я чую це всю мою політичну кар'єру», - заявив Блумберг.

Мільярдер зазначив, що не готовий «зрадити самого себе» та відмовитися частково від своїх ідей.

«Я не така людина, й я не думаю, що це те, чого хочуть виборці від глави держави», - заявив Блумберг.

Нагадаємо, напередодні колишній держсекретар США і суперниця Дональда Трампа Гілларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.

Раніше американський сенатор Берні Сандерс заявив про намір балотуватися на посаду президента США.

Також сенатор Елізабет Уоррен заявила про початок своєї президентської кампанії у рідному штаті Массачусетс.

Після цього Трамп глузливо назвав сенатора Елізабет Уоррен Покахонтас через її наголошування на корінне американське походження

Також сенатор-демократ від штату Міннесота Емі Клобушар висунула свою кандидатуру на президентські вибори у 2020 році.

У січні цього року колишній секретар з питань житлового будівництва та містобудування США, представник Демократичної партії Хуліан Кастро офіційно розпочав свою президентську кампанію на вибори 2020 року.

Джерело: Новое Время