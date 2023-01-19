Міноборони Білорусі заявило про приведення в бойову готовність підрозділів артилерії

Міністерство оборони Білорусі оголосило початок другого етапу спільного льотно-тактичного навчання з Росією

Міністерство оборони Білорусі прозвітувало про так зване «приведення в готовність підрозділів артилеристів». Рішення ухвалили в рамках бойового злагодження спільного з росіянами угруповання військ. Про це повідомляє Telegram-канал міноборони Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні в рамках проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії, артилерійські підрозділи 6-ї окремої механізованої бригади наводяться у готовність до виконання завдань із призначення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 19 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Із самого ранку в Білорусі зафіксовано збільшення авіаактивності. Зокрема о 09:58 в Мачулищі зафіксовано зліт ДРЛВ А-50У з номером RF-50608

10:07 Мачулищі – зліт другого МиГ-31К з номером RF-92445. До відома, міністерство оборони Білорусі оголосило початок другого етапу спільного льотно-тактичного навчання з Росією. Повідомляється, що авіаційні підрозділи розпочали виконання завдань.