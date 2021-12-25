Спілкування Путіна та Байдена не буде, поки не узгоджені «гарантії безпеки» щодо НАТО – Кремль

У оточенні Путіна хочуть «конкретних відповідей на поставлені питання»

Питання контактів президента РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена не обговорюється. У Кремлі очікують результатів переговорів щодо «гарантій безпеки» з НАТО. Про це повідомляє «Тасс».

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, питання про те, де може пройти можлива наступна зустріч президентів Володимира Путіна і Джо Байдена, поки «навіть близько не обговорюється».

«Про це поки навіть мови не йде, навіть близько», – сказав він, відповідаючи на питання про місце проведення наступної зустрічі.

Говорячи про те, чи опрацьовуються зараз заочні контакти лідерів, представник Кремля пояснив, що спочатку потрібно провести переговори щодо гарантій безпеки для РФ з боку НАТО.

«Ми говорили про те, що, схоже, це відбудеться в січні. І ми будемо очікувати конкретних відповідей на поставлені питання», – підкреслив він.

Пєсков підтвердив, що зустріч президентів можлива тільки після того, як будуть досягнуті конкретні домовленості на цих консультаціях.

Нагадаємо, раніше президент РФ анонсував переговори з США щодо нерозширення НАТО.

Раніше Байден анонсував нову тривалу розмову з Путіним.

У середині грудня Росія анонсувала нові переговори Путіна та Байдена.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

У власних коментарях після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

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