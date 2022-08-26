Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Moderna подає позов проти Pfizer і BioNTech

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Moderna подає позов проти Pfizer і BioNTech
фото з відкритих джерел

Компанія побачила порушення патенту на її вакцину від Covid

Американська біотехнологічна компанія Moderna подає позов проти компаній Pfizer і BioNTech за порушення патенту на їх вакцину від Covid на основі месенджерної РНК. Про це повідомляє Ouest France.

«Moderna moderna вважає, що biontech comirnaty вакцина проти Covid -19, розроблена Pfizer та BioNTech, порушує патенти, подані Moderna в період з 2010 по 2016 рік і охоплює основну технологію Moderna для виробництва месенджерної РНК», – йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні до 31 грудня 2022 року. 

До відома, протягом останнього тижня у Києві зросла кількість випадків Covid-19. Якщо з 8 до 14 серпня було зафіксовано 316 випадків, то з 15 до 21 – 956. Такий зріст захворюваності директорка Департамент охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург охарактеризувала як досить стрімкий і закликала киян згадати про заходи епідбезпеки.

Теги: коронавірус

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МОЗ дозволило одночасно вводити вакцини проти Covid-19 та вакцини проти інших інфекційних хвороб
Вакцинація проти Covid-19: МОЗ ввів нові умови
27 червня, 16:18
Вакцинація триває: немає підстав для припинення щеплень проти Covid
Вакцинація триває: немає підстав для припинення щеплень проти Covid
2 червня, 06:43
Ромський барон отримав першу дозу вакцини від коронавірусу під час виїзної вакцинації в с. Берегуйфалу 
Вакцинація на Закарпатті. Опитування ромів виявило цікаву деталь
6 червня, 16:00

Соціум

Moderna подає позов проти Pfizer і BioNTech
Moderna подає позов проти Pfizer і BioNTech
Скульптура Папи Римського з немовлям спричинила скандал у Мексиці
Скульптура Папи Римського з немовлям спричинила скандал у Мексиці
«Зарізав, бо він був українцем». У Росії посеред міста сталося жорстоке вбивство
«Зарізав, бо він був українцем». У Росії посеред міста сталося жорстоке вбивство
Росіяни масово тікають із країни. Скільки громадян РФ в’їхало до ЄС
Росіяни масово тікають із країни. Скільки громадян РФ в’їхало до ЄС
Нові рекорди температур: вчені налякали прогнозами по клімату
Нові рекорди температур: вчені налякали прогнозами по клімату
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
326K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
71K
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
65K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
25K
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
13K
У кількох областях прогриміли вибухи
10K
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту

Новини

Якими є головні проблеми російської армії: дані The Economist
Сьогодні, 17:25
Міноборони повідомило, в якому стані системи Himars 
Сьогодні, 16:36
Фото з фронту. Разом із бійцями ЗСУ воює незвичний улюбленець
Сьогодні, 15:46
Міноборони нагадало українцям, що заборонено писати в мережі під час війни
Сьогодні, 12:27
Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Вчора, 17:30

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту