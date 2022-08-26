Moderna подає позов проти Pfizer і BioNTech

Компанія побачила порушення патенту на її вакцину від Covid

Американська біотехнологічна компанія Moderna подає позов проти компаній Pfizer і BioNTech за порушення патенту на їх вакцину від Covid на основі месенджерної РНК. Про це повідомляє Ouest France.

«Moderna moderna вважає, що biontech comirnaty вакцина проти Covid -19, розроблена Pfizer та BioNTech, порушує патенти, подані Moderna в період з 2010 по 2016 рік і охоплює основну технологію Moderna для виробництва месенджерної РНК», – йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні до 31 грудня 2022 року.

До відома, протягом останнього тижня у Києві зросла кількість випадків Covid-19. Якщо з 8 до 14 серпня було зафіксовано 316 випадків, то з 15 до 21 – 956. Такий зріст захворюваності директорка Департамент охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург охарактеризувала як досить стрімкий і закликала киян згадати про заходи епідбезпеки.