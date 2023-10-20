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Німеччина спростить процес працевлаштування українців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Німеччина спростить процес працевлаштування українців
Понад 100 тисяч українців вже пройшли інтеграційний курс
фото з відкритих джерел

Уряд працює над тим, щоб біженців брали на роботу, не дивлячись на погане володіння німецькою

Уряд Німеччини вирішив прискорити і спростити процес працевлаштування українських біженців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства праці та соціальних справ країни.

Зазначається, що понад 100 тисяч українців вже пройшли інтеграційний курс, а ще 100 тисяч пройдуть його протягом найближчих місяців.

«Кожен, хто пройшов інтеграційний курс, повинен якнайшвидше отримати досвід та подальшу кваліфікацію», – йдеться у повідомленні.

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль заявив, що його відомство та Федеральне агентство зайнятості вживають заходів для прискорення процесу інтеграції українців. Він запропонував призначити спеціального представника уряду з питань інтеграції біженців ринку праці.

«Спецпредставник підтримуватиме реалізацію «турбопрацевлаштування» для біженців і регулярно звітуватиме федеральному уряду про стан їхньої інтеграції на ринок праці», – повідомляє пресслужба міністерства.

Гайль додав, що федеральний уряд працює над тим, щоб переконати великі компанії, агенції тимчасової зайнятості та галузеві асоціації взяти на себе зобов'язання з працевлаштування біженців, не дивлячись на недосконале володіння ними німецькою.

Нагадаємо, представники округів Німеччини закликають до скорочення допомог для майбутніх українських біженців. Голова окружної ради Райнхард Загер нагадав, що окружна рада вже кілька місяців попереджає про перевантаження через зростаючу кількість біженців, а також виступає за перехід від грошових допомог до пільг в натуральній формі для прохачів притулку та введення вимоги працювати для біженців.

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Теги: Німеччина біженці робота українці

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