Начальник Генштабу повідомив, скільки північнокорейців виготовляють дрони для Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Начальник Генштабу повідомив, скільки північнокорейців виготовляють дрони для Росії
Раніше повідомлялося, що КНДР планує відправити тисячі робітників на виробництво дронів у Росії
скріншот з відео російських ЗМІ

Працівники з Північної Кореї виготовляють ударні безпілотники «Герань» в Єлабузі та Татарстані

Російська Федерація залучила близько 20 тис. північнокорейських працівників для виготовлення товарів, які призначені для військових цілей. Вони виготовляють ударні безпілотники «Герань» в Єлабузі та Татарстані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова в інтервʼю «Укрінформу».

Гнатов наголосив, що Росія утримує в Курській області певний контингент солдатів із Північної Кореї. Окупанти проводять із ними заходи підготовки. Гнатов вказав, що країна-агресор повідомляє, що там нібито перебувають інженерні підрозділи для розмінування території в Курській області.

Водночас начальник Генштабу додав, що українські військові не фіксують солдатів КНДР на передньому краї та поки не спостерігають, що Росія залучає їх безпосередньо в бойові дії.

Нагадаємо, Міноборони повідомляло, що російські війська вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення.

Теперішні «шахеди» значно відрізняються від тих, які були у 2023 році. Зокрема, тоді РФ тільки почала застосовувати ці дрони-камікадзе і обладнувала їх чотириканальними антенами. Через це вони були відносно вразливими до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

До слова, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Північна Корея перебуває на завершальній стадії створення міжконтинентальної балістичної ракети, яка матиме потенціал для завдання ядерного удару по території Сполучених Штатів. Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю».

Теги: безпілотник Андрій Гнатов Північна Корея

