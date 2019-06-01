Мусульманські держави закликають країни перенести свої посольства з Єрусалима



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Розміщення посольства в Єрусалимі, а не в Телья-Авіві є «серйозним порушенням міжнародного права і міжнародної законності»

Лідери 56 ісламських держав у суботу, 1 червня, засудили країни, які прийняли "незаконне і безвідповідальне рішення" визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

У спільній заяві, прийнятій наприкінці саміту Організації ісламського співробітництва, що відбувся в Мецці, мусульманські країни закликали держави, що перенесли свої посольства до Єрусалима, переосмислити цей крок.

Це є «серйозним порушенням міжнародного права і міжнародної законності», йдеться у заяві.

«Палестинський народ має право на досягнення своїх невіддільних національних прав, включаючи їхнє право на самовизначення та право на створення незалежної і суверенної палестинської держави», - наголосили лідери мусульманських держав.

Нагадаємо, статус Єрусалима - одне з найгостріших питань у відносинах між Ізраїлем і арабськими сусідами. Ізраїль вважає Єрусалим своєю столицею, а палестинці наполягають, що Східний Єрусалим повинен стати столицею їхньої майбутньої держави.

У грудні 2017 року Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і оголосив про перенесення американського посольства з Тель-Авіва. Таким чином США стали першою державою, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю з моменту заснування держави в 1948 році.

Народні депутати України пропонують перенести посольство України в Ізраїлі до Єрусалиму.