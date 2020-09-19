МЗС Росії: ЄС втручається у внутрішні справи Білорусі



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Світлана Тихановська 21 вересня виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі

У РФ обурилися, що Світлана Тихановська 21 вересня виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі

У МЗС Росії назвали запрошення колишньої кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської до Брюсселя на засідання міністрів закордонних справ ЄС заграванням і втручанням у внутрішні справи Білорусі.

Про це повідомила офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, йдеться на сайті МЗС РФ.

«Загравання ЄСівських мінзакордонних справ із самопризначеною представником білоруської опозиції і запрошення її до Брюсселя «для спілкування» – складова частина сценарію втручання у внутрішні справи Білорусі. Це – пряме порушення основоположних норм Статуту ООН і принципів Гельсінського Заключного акту НБСЄ, ювілеї яких міжнародне співтовариство відзначає цього року. Прикриваючись удаваною турботою про громадян Білорусі, Євросоюз, по суті, сам намагається вирішувати за них, як їм жити», – сказала Захарова.

«В цілому бачимо, що неповага до об'єктивних внутрішньополітичних реалій, нестримна підтримка опозиційних сил, аж до визнання «самозванців» окремими країнами-членами ЄС, яких у Брюсселі не в змозі «приструнити», ставка на зміну чинної влади шляхом санкцій, тиску і пропаганди все більше закріплюються у зовнішньополітичному арсеналі Євросоюзу. Білорусь, на жаль, не є в цьому плані єдиним прикладом. Закликаємо Євросоюз переглянути даний курс, який веде до ерозії міжнародно-правового фундаменту світопорядку, а у випадку з Білоруссю – перешкоджає нормалізації в країні», – додала Захарова.

Раніше стало відомо, що Світлана Тихановська 21 вересня виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

Нагадаємо, що три опозиціонерки із Білорусі були номіновані на премію Сахарова.

Крім того, Тихановська обговорить ситуацію в Білорусі з прем'єром Польщі.