На допомогу окупантам на Донбас Росія відправляє шаманів

Юрти з шаманами з'являться поблизу лінії бойових дій

На тлі провальної «спецоперації» в Україні російська влада все частіше звертається до послуг екстрасенсів, астрологів і шаманів.

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Так, 2 грудня із Бурятії до Старобешівського району Донецької області виїжджають представники «Гуннського фонду», які привезуть із собою три юрти, в яких окупанти зможуть пройти шаманський обряд та відпочити. Про це повідомляє Сибір.реалії.

Співробітники фонду повезуть юрти, відтворені силами громадських працівників. За їхніми словами такі юрти 16 століть тому використовували для військових походів.

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«Чому саме юрта? Це зручно: її завжди можна швидко розгорнути або скласти назад і перевезти і в ній можна проводити шаманські обряди. Тільки шамани можуть, наприклад, повертати душу. Буває таке, що людина злякалася, під вибух потрапила чи ще щось. Шамани мають можливість швидко відновити людину. Або якщо отримав поранення, струс головного мозку, то баряшини (костоправи – ред.) можуть на місці оперативно допомогти – поправити хребет чи щось зробити, – розповів голова «Гуннського фонду» Олег Булутов.

За його словами, поки що не вирішено, в якому саме місці стоятиме юрта. Він вважає, що вона має бути якомога ближчою до території, де ведуться бойові дії, але водночас перебувати у безпечному місці.

За задумом організаторів, така допомога стане в нагоді як тим, хто їде на фронт, так і тим, хто вже перебуває в місцях бойових дій.

Голова фонду стверджує, що проект із юртами організований «своїми силами», без залучення фінансування.

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Раніше вже повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін та його оточення на фоні постійних невдач на фронті шукають надію серед магів та екстрасенсів, адже раціонального виходу із ситуації уже не бачать.

Відомо, що перед початком війни Путін провів шаманський обряд і в жертву принесли орла та ведмедя.