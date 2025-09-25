Apple відкладає випуск нових функцій у Європі через жорсткий Закон про цифрові ринки

Apple стверджує, що Єврокомісія заборонила запуск деяких функцій у Європі у їхньому поточному вигляді

Компанія Apple вперше офіційно заявила, що не зможе випустити низку нових функцій для iOS у Європі. Причиною став Закон про цифрові ринки (DMA), який був ухвалений у 2022 році та, на думку Apple, гальмує інновації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Apple.

Apple відмовилася від випуску трьох ключових функцій на європейському ринку:

Переклад у реальному часі через AirPods. Ця функція, що працює лише з пристроями Apple та Apple Intelligence, поки не може бути реалізована для пристроїв інших виробників без ризику порушення конфіденційності розмов.

iPhone Mirroring. Функція для керування iPhone на Mac не може стати сумісною з комп'ютерами інших виробників без загрози захищеності даних.

Відвідані місця та Переважні маршрути в Apple Maps. Ці функції, що зберігають дані про геолокацію на пристрої, не можуть бути відкриті для інших розробників без розкриття конфіденційної інформації користувачів.

Apple стверджує, що Єврокомісія заборонила запуск цих функцій у Європі у їхньому поточному вигляді. У разі порушення DMA компанії загрожують штрафи або навіть заборона на продаж її продукції в країнах ЄС.

Apple завжди виступала проти цього закону, який, зокрема, змусив компанію дозволити сторонні магазини застосунків та альтернативні платіжні системи на iOS у Європі. У своїй заяві Apple прямо зазначає, що DMA гальмує її розвиток, оскільки компанія зобов’язана шукати компроміси між інноваціями та суворими законодавчими вимогами.

