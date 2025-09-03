У Пекіні відбувся масштабний військовий парад

У Пекіні на площі Тяньаньмень відбувся масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та світовій антифашистській війні. Кульмінацією заходу став запуск у небо 80 тис. голубів миру та 80 тис. повітряних куль. Як повідомляє «Главком» із посиланням на китайські ЗМІ, парад, що демонстрував міць Народно-визвольної армії Китаю, завершився виконанням китайської «Пісні Батьківщині».

На церемонії були присутні голова КНР Сі Цзіньпін, а також глави 24 держав та урядів. Захід підкреслив значення історичної перемоги для Китаю та її роль у міжнародній антифашистській боротьбі.

У Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку. На заході були присутні російський диктатор Володимир Путін та диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин. Сі Цзіньпін виступив із провокативною заявою.