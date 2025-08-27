Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Залізна мітла» Сі Цзіньпіна. У Китаї почалася найбільша військова чистка з часів Мао

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
«Залізна мітла» Сі Цзіньпіна. У Китаї почалася найбільша військова чистка з часів Мао
Сі розпочав найбільшу чистку військових лідерів у Китаї з часів Мао
фото із відкритих джерел

У Китаї розпочалася найбільша військова чистка з часів Мао Цзедуна

Масштабна військова чистка в Китаї, ініційована головою КНР Сі Цзіньпіном, є найбільшою з часів Мао Цзедуна. Аналітичний матеріал Bloomberg зосереджується на тому, як антикорупційна кампанія виявила серйозні проблеми у збройних силах, зокрема в ракетних військах. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg

За даними американської розвідки, яку цитує Bloomberg, ця чистка стала реакцією на широкомасштабну корупцію, яка підриває зусилля Сі Цзіньпіна з модернізації армії та ставить під сумнів її боєздатність. Серед виявлених проблем – ракети, заповнені водою замість палива, та несправні кришки ракетних шахт, що робить запуск ракет неефективним.

Ця хвиля репресій, що триває з 2023 року, призвела до усунення десятків високопоставлених чиновників. Серед них – Лі Шанфу, колишній міністр оборони, та Лі Юйчао, колишній голова ракетних військ НВАК. Загалом за два роки було звільнено понад десяток генералів, а також керівників підприємств оборонної промисловості.

На думку аналітиків, попри офіційну мету боротьби з корупцією, ці репресії є частиною зусиль Сі Цзіньпіна з консолідації влади та забезпечення абсолютної лояльності армійського керівництва. Експерти вважають, що така чистка, хоч і спрямована на зміцнення контролю, може підірвати бойову готовність Китаю в короткостроковій перспективі.

До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін збере понад 20 світових лідерів на регіональному форумі з питань безпеки наступного тижня. Китайський лідер хоче показати солідарність країн Південної півкулі, а також те, що всі зусилля США, спрямовані на протидію Китаю, Ірану, Росії та Індії, не дали бажаного ефекту. 

 

 

Читайте також:

Теги: Сі Цзіньпін Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні у світі є лише одна армія, яка готова і морально, і фактично протистояти Росії – це Збройні Сили України
Хто реально може гарантувати безпеку України
22 серпня, 20:42
Угода ЄС-США підписана. Що це означає для України?
Угода ЄС-США підписана. Що це означає для України?
28 липня, 08:56
Ми входимо у переговори США-Китай
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
22 серпня, 19:15
Рубіо: Усі знають, це не секрет, що Китай надає Росії стільки допомоги, скільки може собі дозволити
Держсекретар США заявив про приховану допомогу Пекіна Росії
27 липня, 16:19
Росія зупинила продаж одного з найпопулярніших тягачів – Sitrak C7H
РФ закрила ринок для найпопулярніших вантажівок з дружньої країни
30 липня, 21:44
ЄС готує санкції проти Китаю – Politico
ЄС готує санкції проти Китаю – Politico
5 серпня, 09:58
Путін провів чотири розмови на тлі закінчення терміна Трампа
Путін на тлі закінчення дедлайну Трампа зателефонував Сі Цзіньпінові й не тільки
8 серпня, 15:31
Канцелярія президента Чехії повідомила, що зустріч була приватною і не мала офіційного характеру
Китай припинив контакти з президентом Чехії через зустріч із Далай-ламою
13 серпня, 05:18
Трамп: Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч
18 серпня, 05:48

Політика

Китай відреагував на вимогу США та РФ щодо ядерного роззброєння
Китай відреагував на вимогу США та РФ щодо ядерного роззброєння
Українська делегація обговорить гарантії безпеки з Віткоффом: деталі від Bloomberg
Українська делегація обговорить гарантії безпеки з Віткоффом: деталі від Bloomberg
«Залізна мітла» Сі Цзіньпіна. У Китаї почалася найбільша військова чистка з часів Мао
«Залізна мітла» Сі Цзіньпіна. У Китаї почалася найбільша військова чистка з часів Мао
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
Фінляндія повертає протипіхотні міни до свого арсеналу
Фінляндія повертає протипіхотні міни до свого арсеналу
Вступ України в ЄС: Орбан пом’якшив позицію після розмови з Трампом – ЗМІ
Вступ України в ЄС: Орбан пом’якшив позицію після розмови з Трампом – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
57K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
36K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
33K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2524
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua