«Залізна мітла» Сі Цзіньпіна. У Китаї почалася найбільша військова чистка з часів Мао
У Китаї розпочалася найбільша військова чистка з часів Мао Цзедуна
Масштабна військова чистка в Китаї, ініційована головою КНР Сі Цзіньпіном, є найбільшою з часів Мао Цзедуна. Аналітичний матеріал Bloomberg зосереджується на тому, як антикорупційна кампанія виявила серйозні проблеми у збройних силах, зокрема в ракетних військах. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg
За даними американської розвідки, яку цитує Bloomberg, ця чистка стала реакцією на широкомасштабну корупцію, яка підриває зусилля Сі Цзіньпіна з модернізації армії та ставить під сумнів її боєздатність. Серед виявлених проблем – ракети, заповнені водою замість палива, та несправні кришки ракетних шахт, що робить запуск ракет неефективним.
Ця хвиля репресій, що триває з 2023 року, призвела до усунення десятків високопоставлених чиновників. Серед них – Лі Шанфу, колишній міністр оборони, та Лі Юйчао, колишній голова ракетних військ НВАК. Загалом за два роки було звільнено понад десяток генералів, а також керівників підприємств оборонної промисловості.
На думку аналітиків, попри офіційну мету боротьби з корупцією, ці репресії є частиною зусиль Сі Цзіньпіна з консолідації влади та забезпечення абсолютної лояльності армійського керівництва. Експерти вважають, що така чистка, хоч і спрямована на зміцнення контролю, може підірвати бойову готовність Китаю в короткостроковій перспективі.
До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін збере понад 20 світових лідерів на регіональному форумі з питань безпеки наступного тижня. Китайський лідер хоче показати солідарність країн Південної півкулі, а також те, що всі зусилля США, спрямовані на протидію Китаю, Ірану, Росії та Індії, не дали бажаного ефекту.
