Путін полетить на саміт до Китаю

Путін полетить на саміт до Китаю
Візит відбудеться наступного тижня
Російський диктатор відвідає Китай, де візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва 

Російський диктатор Володимир Путін здійснить чотириденний візит до Китаю, де візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандиста кремлівського пулу Павла Зарубіна.

За його словами, візит відбудеться наступного тижня, і в його рамках заплановані масштабні переговори між російською та китайською делегаціями.

Раніше The Times повідомляло про припущення щодо можливого тристороннього саміту між Сі Цзіньпіном, Володимиром Путіним та Дональдом Трампом у вересні в Пекіні. Ці спекуляції виникли на тлі торговельних угод між Китаєм і США, що прибрали ворожість з боку Трампа до Пекіна.

Китай оголосив про плани відзначити 80-ту річницю закінчення Другої світової війни парадом на площі Тяньаньмень у вересні, запрошення на який Путін вже прийняв. Аналітики та деякі китайські громадяни закликали Сі Цзіньпіна організувати тристоронню зустріч.

«Чому б не узгодити візит Трампа з парадом 3 вересня? Якщо президент Трамп відвідає Китай і буде присутній на параді 3 вересня, це стане вагомим, позитивним сигналом для світу. Образ китайського, російського та американського лідерів, що стоять разом, може стати вагомим посланням миру та стабільності», – прокоментував Цзінь Цанжун, відомий китайський націоналістичний коментатор.

Китайська влада відмовилась спростовувати повідомлення японського агентства Kyodo про те, що рішення запросити президента США вже прийнято.

Нагадаємо, заява МЗС РФ підтверджує, що саме російський диктатор Володимир Путін є головною перешкодою для мирного процесу. Про це повідомляє Главком з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначили, що офіційна заява МЗС Росії щодо міністра закордонних справ Сергія Лаврова фактично свідчить про те, що перешкодою для мирного врегулювання є сам Володимир Путін.

«Заява МЗС Росії про те, що Лавров не підриває мирний процес, оскільки Лавров виконує директиви Путіна щодо зовнішньої політики, є точним твердженням про те, що сам Путін є перешкодою для мирного процесу», йдеться у повідомлені.

У ISW підкреслили, що Лавров «не підриває мирний процес», оскільки діє виключно за директивами президента РФ у питаннях зовнішньої політики. ISW зазначає, що таке формулювання прямо вказує на те, що саме Путін визначає курс, який унеможливлює будь-які реальні переговори.

