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    У світі

    На переговорах Росія не обговорюватиме статус Запоріжжя і Херсона, – ЗМІ

    Росія уже вважає Херсонщину своєю територію, посилаючись на якусь міфічну підтримку місцевого населення - На переговорах Росія не обговорюватиме статус Запоріжжя і Херсона, – ЗМІ
    Росія уже вважає Херсонщину своєю територію, посилаючись на якусь міфічну підтримку місцевого населення
    фото з російських ЗМІ

    Кремлівська влада вважає, що більшість жителів Запорізької та Херсонської областей хочуть до Росії

    Російська делегація на переговорах з Україною, якщо вони відновляться, не планує обговорювати долю і статус окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Про це російському провладною виданню «Ізвєстія» повідомив високопоставлений кремлівський чиновник.

    Причиною неназваний представник російської влади назвав те, що нібито більшість жителів цих частково окупованих українських областей «підтримують Росію». На підставі чого були зроблені такі висновки, ні сам чиновник, ні видання, яке опублікувало його слова не уточнили.

    Втім, анонімний високопосадовець зазначив, що російсько-українські перемовини зараз неможливі навіть на рівні переговірних груп. Цьому, на думку росіян, заважає позиція президента України Володимира Зеленського, який буцімто особисто виступає проти таких переговорів.

    Нагадаємо, в окупованому Херсоні невідомі пропонують платити біткоїнами за фото спаленої російської техніки чи загарбників, які нині перебувають у місті. Палити окупантів пропонують будь-якими зручними способами.

    Український опір уже налякав рашистів, які перебувають у Херсоні.

    А у Мелітополі, що на Запоріжжі, «мер» міста, призначена окупантами, злякалася діяльності українських партизанів і попросила звільнити її.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    На переговорах Росія не обговорюватиме статус Запоріжжя і Херсона, – ЗМІ