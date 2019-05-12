На півдні Індії розбився автобус, 15 загиблих



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Жертвами автокатастрофи стали жителі сусіднього штату Телангана, які поверталися додому з весілля

На півдні Індії в штаті Андхра-Прадеш внаслідок автомобільної аварії загинули 15 осіб і шестеро отримали травми.

Про це інформує Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем в районі Курнул штату Андхра-Прадеш... 13 осіб загинули на місці, ще двоє померли пізніше в лікарні», - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, жертвами автокатастрофи стали жителі сусіднього штату Телангана, які поверталися додому з весілля.

Нагадаємо, 11 травня у Херсоні самоскид насмерть збив дитину на велосипеді.

Також у Києві на повному ходу лоб в лоб зіткнулися поліцейський Prius і BMW. Від удару травми отримали всі учасники ДТП. Медики госпіталізували двох патрульних.