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    У світі

    На півдні Індії розбився автобус, 15 загиблих

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    На півдні Індії розбився автобус, 15 загиблих

    Жертвами автокатастрофи стали жителі сусіднього штату Телангана, які поверталися додому з весілля

    На півдні Індії в штаті Андхра-Прадеш внаслідок автомобільної аварії загинули 15 осіб і шестеро отримали травми.

    Про це інформує Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

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    «Пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем в районі Курнул штату Андхра-Прадеш... 13 осіб загинули на місці, ще двоє померли пізніше в лікарні», - йдеться в повідомленні.

    Як уточнюється, жертвами автокатастрофи стали жителі сусіднього штату Телангана, які поверталися додому з весілля.

    Нагадаємо, 11 травня у Херсоні самоскид насмерть збив дитину на велосипеді. 

    Також у Києві на повному ходу лоб в лоб зіткнулися поліцейський Prius і BMW. Від удару травми отримали всі учасники ДТП. Медики госпіталізували двох патрульних.

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