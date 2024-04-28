На російській залізниці згоріли два тепловози, розвідка показала відео

Ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресорки

У російському місті Оренбург 28 квітня невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки «2ТЕ10М». Відео показала пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники додали, що схожий інцидент трапився 26 квітня у місті Владикавказ – тоді вночі вогонь знищив тепловоз «ЧМЕ-3».

«ГУР МО України констатує – ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресорки», – ідеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Росія до літа відкриє першу гілку нової залізниці біля Маріуполя.

Нагадаємо, на залізниці в Нижньому Тагілі, великому промисловому центрі на Уралі, у Свердловській області Росії стався вибух. Зазначається, що вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався поруч зі станцією Сан-Донато «недалеко від нафтобази».

Як повідомлялося, у ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

Як стало відомо згодом, російські загарбники визнали, що Служба безпеки України відрізок залізничного полотна на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії та кваліфікували підрив, як «теракт».