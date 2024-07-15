На польсько-німецькому кордоні затримано українця, що віз у багажнику авто афганців

Українця підозрюють у незаконному перевезенні восьми осіб

Спільний патруль прикордонної поліції Німеччини і Польщі затримав громадянина України з естонською посвідкою на проживання, який на своєму автомобілі намагався вивезти до Німеччини вісьмох громадян Афганістану. Про це повідомляє німецька поліція.

Близько третьої години ночі в прикордонному польському місті Слубіце патруль затримав автомобіль на естонських номерах, який прямував до Німеччини.

Зазначається, що за кермом автомобіля перебував 40-річний чоловік, який пред’явив поліцейським український паспорт та естонську посвідку на проживання.

У транспортному засобі перебувало ще вісім чоловіків-афганців: четверо на задньому сидінні і четверо в багажнику. Жоден з громадян Афганістану, віком від 19 до 52 років, не зміг пред'явити документи, які б дозволили їм перебувати в Німеччині.

Польська прикордонна поліція тимчасово заарештувала підозрюваного у незаконному перевезенні українця та взяла під варту вісьмох нелегалів. Польська влада взяла на себе подальше розслідування.

Нагадаємо, сербські правоохоронці затримали громадянина України через підозри у відмиванні коштів. Під час перетину кордону у чоловіка знайшли велику суму прихованої готівки у євро.