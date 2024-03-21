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Безкоштовного житла у Чехії більше не буде? Які варіанти є у біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Безкоштовного житла у Чехії більше не буде? Які варіанти є у біженців з України
Біженці у Чехії все ще мають декілька варіантів отримання тимчасової оселі
фото із відкритих джерел

Вже з 1 вересня всі біженці повинні покинути безплатне житло в Чехії, якщо вичерпали термін 90 днів

Зміни до програми підтримки українців із тимчасовим захистом у Чехії набудуть чинності з 1 вересня 2024 року. Із безкоштовного житла повинні будуть виїхати біженці, якщо вони вичерпали термін 90 днів. Про це пише proukrainu.blesk.cz.

Нові умови проживання у безкоштовному житлі з 1 вересня передбачають, що біженці повинні будуть виїхати через 90 днів проживання і шукати квартири чи кімнати самостійно. Зараз діє обмеження у 150 днів. Але вразливі категорії поки що мають право на безкоштовне проживання безстроково. До таких належать багатодітні матері, люди від 65 років, вагітні жінки, люди з інвалідністю.

Багатьох українських біженців у Чехії цікавить, чи будуть винятки з нової норми у 90 днів для вразливих осіб. Відповідь у коментарі виданню дала юридична консультантка Міжнародної організації з міграції (МОМ) Тереза Ібрагім.

«На жаль, це дійсно стосується всіх, і тут немає жодних винятків. Зміни щодо безоплатного житла діють для абсолютно всіх вразливих осіб: вагітних жінок, осіб старше 65 років, осіб з інвалідністю та інших», – пояснила вона. «Ми сподіваємося, що до вересня ще з’явиться кілька програм допомоги, але на цей момент ситуація така», – додає вона.

Вразливим особам, які втратять безкоштовне житло у вересні, варто продовжувати подавати заявки на отримання фінансової допомоги, радить спеціаліст. Із січня 2024 року виплати на житло для вразливих осіб збільшили. Якщо людина живе в квартирі, що зареєстрована у спеціальному реєстрі Мінпраці, допомога становить 6 000 крон (237 євро) на особу. За умови проживання у житлі поза реєстром – 4800 крон (190 євро) на людину.

«Другий варіант – звернутися по надзвичайну екстрену допомогу. Тепер з січня можна подати заявку повторно, й саме у випадках, коли людині загрожує втрата житла або вона просто не має засобів для існування», – звертає увагу Тереза Ібрагім.

Якщо біженець не хоче залишатися в гуртожитку й платити власнику, необхідно починати шукати житло. «Важливо також згадати, що в Чехії загалом менше квартир, і більшість з них не обставлені меблями, тож про це також потрібно буде подбати», – каже консультантка МОМ.

За її словами, ймовірно, що уряд підготує певну програму фінансової допомоги, яка розпочнеться цього літа, але поки нічого не було ухвалено. Допомога може бути спрямована на вразливих осіб, які переїжджатимуть у квартири.

За допомогою в пошуку житла можна звертатися до неурядових організацій. В організації ведуть дві бази даних житла. Одна з них – стандартна база даних гуртожитків, але доступ мають лише неурядові організації, розповідає Тереза Ібрагім.

«Отже, можна звертатися до неприбуткових організацій, які працюють із українськими біженцями. Вони мають контакти гуртожитків і допомагають обрати інше житло», – радить фахівець.

Також існує проект Umapa, до якого має доступ будь-хто. Umapa збирає інформацію про всі гуртожитки в Чехії з детальною інформацією: вартість проживання, умеблювання, скільки людей там живуть, скільки місць доступні.

Із січня 2024 року подавати заявку на безкоштовне житло можна тільки в Крайовому центрі допомоги Україні в Остраві.

«Людина приїжджає туди, подає заявку на тимчасовий захист і водночас просить гуманітарне житло. Якщо людина приїжджає в день, коли KACPU зачинений або вночі, є два тимчасові притулки: в Остраві та у Брно. Саме там можна зачекати та переночувати, перед тим, як призначать певне житло», – підказує Тереза Ібрагім. Слід врахуовувати, що біженців можуть направити в будь-який населений пункт Чехії, де є вільне місце.

Нагадаємо, більшість українських біженців у Чехії мають роботу та повністю самостійно оплачують свої витрати на проживання. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому компанією PAQ Research, пише 420on.cz. Однак, згідно з ним, біженці часто стикаються з поганими умовами праці та низькими доходами. Посада в Чехії для більшості з них нижча за рівень кваліфікації в Україні. Найбільшою перешкодою для пошуку кращої роботи вони називають незнання чеської мови.

За даними МВС, на кінець січня в Чехії було близько 380 тис. біженців з України. При цьому економічно активних українських біженців у Чехії віком понад 17 років майже 80% мали роботу, за даними на листопад 2023 року. Більшість із них працювали у Чехії чи поєднували роботу у Чехії з віддаленою роботою в Україні. 7% економічно активного населення працювали віддалено лише в Україні. Частка біженців, які працюють у Чехії, збільшилася порівняно з першими місяцями після початку війни. У серпні 2022 року лише 51% із них мали роботу.

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Теги: українці житло Чехия населення біженці обмеження

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