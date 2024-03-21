Безкоштовного житла у Чехії більше не буде? Які варіанти є у біженців з України

Вже з 1 вересня всі біженці повинні покинути безплатне житло в Чехії, якщо вичерпали термін 90 днів

Зміни до програми підтримки українців із тимчасовим захистом у Чехії набудуть чинності з 1 вересня 2024 року. Із безкоштовного житла повинні будуть виїхати біженці, якщо вони вичерпали термін 90 днів. Про це пише proukrainu.blesk.cz.

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Нові умови проживання у безкоштовному житлі з 1 вересня передбачають, що біженці повинні будуть виїхати через 90 днів проживання і шукати квартири чи кімнати самостійно. Зараз діє обмеження у 150 днів. Але вразливі категорії поки що мають право на безкоштовне проживання безстроково. До таких належать багатодітні матері, люди від 65 років, вагітні жінки, люди з інвалідністю.

Багатьох українських біженців у Чехії цікавить, чи будуть винятки з нової норми у 90 днів для вразливих осіб. Відповідь у коментарі виданню дала юридична консультантка Міжнародної організації з міграції (МОМ) Тереза Ібрагім.

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«На жаль, це дійсно стосується всіх, і тут немає жодних винятків. Зміни щодо безоплатного житла діють для абсолютно всіх вразливих осіб: вагітних жінок, осіб старше 65 років, осіб з інвалідністю та інших», – пояснила вона. «Ми сподіваємося, що до вересня ще з’явиться кілька програм допомоги, але на цей момент ситуація така», – додає вона.

Вразливим особам, які втратять безкоштовне житло у вересні, варто продовжувати подавати заявки на отримання фінансової допомоги, радить спеціаліст. Із січня 2024 року виплати на житло для вразливих осіб збільшили. Якщо людина живе в квартирі, що зареєстрована у спеціальному реєстрі Мінпраці, допомога становить 6 000 крон (237 євро) на особу. За умови проживання у житлі поза реєстром – 4800 крон (190 євро) на людину.

«Другий варіант – звернутися по надзвичайну екстрену допомогу. Тепер з січня можна подати заявку повторно, й саме у випадках, коли людині загрожує втрата житла або вона просто не має засобів для існування», – звертає увагу Тереза Ібрагім.

Якщо біженець не хоче залишатися в гуртожитку й платити власнику, необхідно починати шукати житло. «Важливо також згадати, що в Чехії загалом менше квартир, і більшість з них не обставлені меблями, тож про це також потрібно буде подбати», – каже консультантка МОМ.

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За її словами, ймовірно, що уряд підготує певну програму фінансової допомоги, яка розпочнеться цього літа, але поки нічого не було ухвалено. Допомога може бути спрямована на вразливих осіб, які переїжджатимуть у квартири.

За допомогою в пошуку житла можна звертатися до неурядових організацій. В організації ведуть дві бази даних житла. Одна з них – стандартна база даних гуртожитків, але доступ мають лише неурядові організації, розповідає Тереза Ібрагім.

«Отже, можна звертатися до неприбуткових організацій, які працюють із українськими біженцями. Вони мають контакти гуртожитків і допомагають обрати інше житло», – радить фахівець.

Також існує проект Umapa, до якого має доступ будь-хто. Umapa збирає інформацію про всі гуртожитки в Чехії з детальною інформацією: вартість проживання, умеблювання, скільки людей там живуть, скільки місць доступні.

Із січня 2024 року подавати заявку на безкоштовне житло можна тільки в Крайовому центрі допомоги Україні в Остраві.

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«Людина приїжджає туди, подає заявку на тимчасовий захист і водночас просить гуманітарне житло. Якщо людина приїжджає в день, коли KACPU зачинений або вночі, є два тимчасові притулки: в Остраві та у Брно. Саме там можна зачекати та переночувати, перед тим, як призначать певне житло», – підказує Тереза Ібрагім. Слід врахуовувати, що біженців можуть направити в будь-який населений пункт Чехії, де є вільне місце.

Нагадаємо, більшість українських біженців у Чехії мають роботу та повністю самостійно оплачують свої витрати на проживання. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому компанією PAQ Research, пише 420on.cz. Однак, згідно з ним, біженці часто стикаються з поганими умовами праці та низькими доходами. Посада в Чехії для більшості з них нижча за рівень кваліфікації в Україні. Найбільшою перешкодою для пошуку кращої роботи вони називають незнання чеської мови.

За даними МВС, на кінець січня в Чехії було близько 380 тис. біженців з України. При цьому економічно активних українських біженців у Чехії віком понад 17 років майже 80% мали роботу, за даними на листопад 2023 року. Більшість із них працювали у Чехії чи поєднували роботу у Чехії з віддаленою роботою в Україні. 7% економічно активного населення працювали віддалено лише в Україні. Частка біженців, які працюють у Чехії, збільшилася порівняно з першими місяцями після початку війни. У серпні 2022 року лише 51% із них мали роботу.