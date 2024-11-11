Авіаудар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 21

Ушпиталено чотирирічну дитину

Кількість поранених внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю зросла до 21, один чоловік загинув. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«До 20 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю. Вісім людей ушпиталено, серед них 4-річний хлопчик», – зазначив він.

фото: ДСНС

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 11 листопада завдали 3 авіаудари по Запоріжжю. За попередніми даними, внаслідок атаки загинув чоловік. Серед постраждалих – дівчина 15 років та два хлопчики 4 та 17 років.

Окрім того, під у ніч проти 11 листопада під ударом опинився і Миколаїв. Ворог атакував місто дронами. Внаслідок цього у житлових будинках сталися руйнування і пожежі. Відомо про загиблих.