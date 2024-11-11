Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Авіаудар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 21

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Авіаудар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 21
фото: ДСНС

Ушпиталено чотирирічну дитину

Кількість поранених внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю зросла до 21, один чоловік загинув. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«До 20 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю. Вісім людей ушпиталено, серед них 4-річний хлопчик», – зазначив він.

Авіаудар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 21 фото 1
фото: ДСНС

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 11 листопада завдали 3 авіаудари по Запоріжжю. За попередніми даними, внаслідок атаки загинув чоловік. Серед постраждалих – дівчина 15 років та два хлопчики 4 та 17 років.

Окрім того, під у ніч проти 11 листопада під ударом опинився і Миколаїв. Ворог атакував місто дронами. Внаслідок цього у житлових будинках сталися руйнування і пожежі. Відомо про загиблих.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя окупанти війна Миколаїв чоловік місто Іван Федоров ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для «підпалювачів» міжнародного порядку може бути й неприємний сюрприз, коли США і НАТО почнуть нарешті діяти значно більш рішуче і дієвіше
Глобальна війна стає все реальнішою
16 жовтня, 17:00
Пропаганда Кремля намагається переконати, що Україні немає сенсу боротися
Росія кинула всі сили, щоб розвалити українське суспільство
15 жовтня, 11:40
«Схід SOS» відкрив у холі Вінницької міської ради фотовиставку «Хроніки евакуації»
«Хроніки евакуації». У Вінниці відкрито фотовиставку про порятунок людей
18 жовтня, 16:47
На Харківському напрямку ЗСУ ліквідували російський гвинтокрил Мі-8
На Харківському напрямку ЗСУ знищили російський Мі-8
11 жовтня, 13:56
У серпні кадирівець потрапив у полон
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
19 жовтня, 14:18
У Кривому Розі пошкоджено житлові будинки та транспорт
Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла (фото)
20 жовтня, 08:52
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
21 жовтня, 23:51
Україна має весь час перебувати у готовності на випадок можливих бойових дій
Комбат 3-ї штурмової бригади пояснив, чого Україні варто навчитися в Ізраїлю
26 жовтня, 16:05
Мешканець Харкова та двоє киян отримали завдання щодо збору розвідувальної інформації про міжнародний аеропорт та військовий аеродром в Івано-Франківській області
В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
5 листопада, 18:15

Події в Україні

Авіаудар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 21
Авіаудар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 21
Втрати ворога станом на 11 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
У школах в окупації росіяни роздадуть сторожам зброю – ЦНС
У школах в окупації росіяни роздадуть сторожам зброю – ЦНС
В Україні запроваджено аварійні відключення світла (оновлено)
В Україні запроваджено аварійні відключення світла (оновлено)
Росія вдарила по Запоріжжю та Миколаєву, є загиблі і поранені: головне за ніч
Росія вдарила по Запоріжжю та Миколаєву, є загиблі і поранені: головне за ніч
У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95: зафіксовано пуски крилатих ракет (оновлено)
У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95: зафіксовано пуски крилатих ракет (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
41K
Маск учергове оскандалився через публікацію про Україну
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2024
21K
Росіянин, який воює у 3-й штурмовій бригаді, звернувся до українців
12K
Актор та керівник головного столичного театру звернувся до українців за кордоном
3801
Україна втратить допомогу від США? Син Трампа зробив заяву

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:59
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулися на Покровському напрямку – ISW
Сьогодні, 05:30
У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 04:53
Шольц обговорив з Трампом відновлення миру в Європі
Сьогодні, 02:22
На окупованих територіях росіяни вводять обов’язкову заміну автомобільних номерних знаків
Сьогодні, 01:52

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua