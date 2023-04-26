Декомунізація триває: на заході України знесено ще дві радянські пам'ятки (фото)

На Львівщині було знесено дві радянські пам'ятки

У планах Львівської ОВА до кінця 2023 року завершити процес декомунізації

У Мостиському районі Львівської області на заході України знесли дві радянські пам'ятки. Про це повідомляється в Telegram-каналі обласної військової адміністрації (ОВА).

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Як повідомив представник обласної робочої групи з питань декомунізації Олег Радик, сьогодні, 26 квітня, у двох населених пунктах Львівщини знесли ще два об‘єкти радянської пропаганди.

Зазначено, що за рішенням Мостиської громади в селі Малнів було демонтовано пам'ятник радянському солдату, який входив до меморіального комплексу, присвяченого радянським воїнам. Другим знесеним монументом виявилася постать скорботної жінки, яка розташовувалась на цвинтарі радянських солдатів у місті Мостиськ.

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У планах Львівської ОВА до кінця 2023 року завершити у повному обсязі процес декомунізації. На Львівщині в кінці 2022 року створена обласна комісія з питань декомунізації при Львівській ОВА.

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Нагадаємо, Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила закон про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Закон спрямований на деколонізацію топоніміки та впорядкування використання у населених пунктах України географічних назв та символіки держави, яка вчинила збройну агресію проти України… З метою повного відновлення української історично-національної топоніміки, осучаснення її іменами новітніх Героїв у боротьбі з ворогом.