Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Найбагатша людина Росії може опинитись під санкціями США

Юрій Лящук
glavcom.ua
Найбагатша людина Росії може опинитись під санкціями США
Потанін посідає друге місце у списку Forbes
фото: Bloomberg

Володимир Потанін, холдингова компанія «Інтеррос» та Росбанк потрапили під санкції США

Російський олігарх, який посідає друге місце у списку Forbes Володимир Потанін, холдингова компанія «Інтеррос» та Росбанк потрапили під санкції США. Наступний у списку буде найбагатша людина Росії Володимир Лісін. Таку заяву зробив народний депутат України Олексій Гончаренко в Telegram.

За словам нардепа, Потанін потрапив до списку після листа до державного секретаря Ентоні Блінкена від міжнародної коаліції по санкціях, яку створили американські конгресмени Стів Коев, Джо Вілсон та народний депутат Олексій Гончаренко. Також у коаліцію увійшли британські та європейські парламентарі.

Вони направили такого ж листа і щодо іншого мільярдера Володимира Лісіна, який володіє найбільшим металургійним підприємством – Новоліпецьким металургійним комбінатом.

«Потанін – другий в Росії в списку Forbes. Ми працювали місяць, щоб все вийшло. Передали тонни інформації, говорили, виступали на телебаченні, створили коаліцію, куди увійшли американські конгресмени, британські депутати, європейські міністри. Але, другий – це мало. Нам потрібен перший. Лісін – наступний. Продовжуємо роботу», – написав Гончаренко.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Читайте також: Чому Путін скасував щорічну пресконференцію – версія Данілова
Теги: росіяни санкції США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США вводять санкції проти організацій, пов’язаних із сектором фінансових послуг РФ
США ввели нові санкції проти Росії
Вчора, 18:15
Лідери ЄС також погодилися продовжити чинні санкції проти РФ
Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
Вчора, 23:02
До Конгресу США внесено резолюцію, що пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН
До Конгресу США внесено резолюцію, що пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН
Вчора, 10:01

Соціум

Найбагатша людина Росії може опинитись під санкціями США
Найбагатша людина Росії може опинитись під санкціями США
Війна в Україні: родина загиблого рашиста отримала квитки в аквапарк
Війна в Україні: родина загиблого рашиста отримала квитки в аквапарк
Білоруський суд ув'язнив двох українців
Білоруський суд ув'язнив двох українців
Росія у вогні: хроніка пожеж на військових підприємствах
Росія у вогні: хроніка пожеж на військових підприємствах
Путін та боротьба з п'янством: продаж алкоголю у Росії б'є рекорди  
Путін та боротьба з п'янством: продаж алкоголю у Росії б'є рекорди  
У кабінеті начальника поліції Польщі вибухнув подарунок з України
У кабінеті начальника поліції Польщі вибухнув подарунок з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Чемпіонат світу з футболу: Лукашенко шокував заявою про збірну Білорусі
11K
Аналітики назвали напрямки, де окупанти планують наступ на початку 2023-го
11K
Лукашенко перебуває у страшній розтяжці
7993
У Східному Сибіру вибухнув найбільший нафтопереробний завод (відео)
7682
Страх Путіна та заява Залужного. П'ять важливих новин 15 грудня
7545
День працівників суду. Зеленський оригінально привітав одіозного суддю Вовка

Новини

ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
13 грудня, 16:03

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту