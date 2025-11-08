В університеті Кропивницького працює ШІ-викладачка

Цифровий аватар, який створили за допомогою штучного інтелекту, читає лекції іноземними мовами

ШІ-викладачка з’явилась у Центральноукраїнському національному технічному університеті Кропивницького. Цифровий аватар, який створили за допомогою штучного інтелекту, читає лекції іноземними мовами. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Прототипом ШІ-викладачки стала завідувачка кафедри менеджменту та комерційної діяльності Тетяна Рябоволик.

«Перш ніж створити аватар, ми мали опрацювати певний матеріал. Я брала лекційний, його треба було адаптувати, тобто створити стенограму. Першою дисципліною взяли «Основи менеджменту», на якому, так би мовити, потренувались. Адже більшість здобувачів вивчають саме цю дисципліну, зокрема іноземці – це другий курс», – каже Тетяна Рябоволик.

За інформацією доцента кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Олександра Доренського, над проєктом працювали троє науковців університету протягом трьох місяців.

«Моя задача була, як айтівця – реалізація цифрового аватара. Тобто ми відзняли прототип і за допомогою технології штучного інтелекту створили аватар та згенерували відеоконтент. На формування однієї лекції витратили майже три години, оскільки аватар постійно змінює позиції, змінюється ракурс, щоб утримувати увагу наших студентів», – пояснив Олександр Доренський.

«Це важливо і зручно для того, щоб ми залучали до навчання в нашому університеті іноземних студентів. Також це потрібно для наших здобувачів освіти, тому що вони фактично можуть так опановувати іноземні мови», – розказала професорка кафедри економіки менеджменту та комерційної діяльності Ольга В’юник.

Лекції ШІ-викладачки розміщують на онлайн-платформі університету.

«Це відео допоможе нам більше зрозуміти про що іде розмова, про що говорять і мені здається – це буде дуже круто. Так буде легше вникати в робочий процес», – сказала студентка Гульшат Назарова.

Студентка Іванна Сторожук переглянула лекції з аватаром викладачки. Вважає, це зручно.

«Лекції вже записані і їх можна прослухати не тільки англійською, а й, наприклад, французькою».

Зі слів Тетяни Ряболик, нині мають 12 відеолекцій. Якість перекладу, створеного штучним інтелектом, будуть оцінювати іноземні студенти.

В університеті навчається 5600 студентів, із них 200 – з-за кордону, розповів ректор Володимир Кропівний.

«Цей проект дає можливість викладати іноземним студентам лекції на їхній рідній мові і звичайно завдяки цьому їм буде легше сприйматись матеріал. Ми плануємо не тільки викладання дисциплін за допомогою ШІ-викладачки. Також думаємо використати цей проект на підготовчому відділенні під час вивчення української мови», – розповів ректор

Читає лекції іноземними мовами: у кропивницькому університеті працює ШІ-викладачка

Нині готуються до створення аватару з дисципліни «Управління проектами».

Раніше виконувач обов’язків ректора Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Олександр Турунцев і президентка Японського університету економіки пані Асука Цузукі підписали Угоду про здобуття подвійних дипломів.

Нагадаємо, під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія».

До слова, Міністерство освіти і науки ініціює запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ).