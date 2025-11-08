Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

В університеті Кропивницького працює ШІ-викладачка

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В університеті Кропивницького працює ШІ-викладачка
Над проєктом працювали троє науковців університету протягом трьох місяців
фото: suspilne.media

Цифровий аватар, який створили за допомогою штучного інтелекту, читає лекції іноземними мовами

ШІ-викладачка з’явилась у Центральноукраїнському національному технічному університеті Кропивницького. Цифровий аватар, який створили за допомогою штучного інтелекту, читає лекції іноземними мовами. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Прототипом ШІ-викладачки стала завідувачка кафедри менеджменту та комерційної діяльності Тетяна Рябоволик.

«Перш ніж створити аватар, ми мали опрацювати певний матеріал. Я брала лекційний, його треба було адаптувати, тобто створити стенограму. Першою дисципліною взяли «Основи менеджменту», на якому, так би мовити, потренувались. Адже більшість здобувачів вивчають саме цю дисципліну, зокрема іноземці – це другий курс», – каже Тетяна Рябоволик.

За інформацією доцента кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Олександра Доренського, над проєктом працювали троє науковців університету протягом трьох місяців.

«Моя задача була, як айтівця – реалізація цифрового аватара. Тобто ми відзняли прототип і за допомогою технології штучного інтелекту створили аватар та згенерували відеоконтент. На формування однієї лекції витратили майже три години, оскільки аватар постійно змінює позиції, змінюється ракурс, щоб утримувати увагу наших студентів», – пояснив Олександр Доренський.

«Це важливо і зручно для того, щоб ми залучали до навчання в нашому університеті іноземних студентів. Також це потрібно для наших здобувачів освіти, тому що вони фактично можуть так опановувати іноземні мови», – розказала професорка кафедри економіки менеджменту та комерційної діяльності Ольга В’юник.

Лекції ШІ-викладачки розміщують на онлайн-платформі університету.

«Це відео допоможе нам більше зрозуміти про що іде розмова, про що говорять і мені здається – це буде дуже круто. Так буде легше вникати в робочий процес», – сказала студентка Гульшат Назарова.

Студентка Іванна Сторожук переглянула лекції з аватаром викладачки. Вважає, це зручно.

«Лекції вже записані і їх можна прослухати не тільки англійською, а й, наприклад, французькою».

Зі слів Тетяни Ряболик, нині мають 12 відеолекцій. Якість перекладу, створеного штучним інтелектом, будуть оцінювати іноземні студенти.

В університеті навчається 5600 студентів, із них 200 – з-за кордону, розповів ректор Володимир Кропівний.

«Цей проект дає можливість викладати іноземним студентам лекції на їхній рідній мові і звичайно завдяки цьому їм буде легше сприйматись матеріал. Ми плануємо не тільки викладання дисциплін за допомогою ШІ-викладачки. Також думаємо використати цей проект на підготовчому відділенні під час вивчення української мови», – розповів ректор

Читає лекції іноземними мовами: у кропивницькому університеті працює ШІ-викладачка

Нині готуються до створення аватару з дисципліни «Управління проектами».

Раніше виконувач обов’язків ректора Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Олександр Турунцев і президентка Японського університету економіки пані Асука Цузукі підписали Угоду про здобуття подвійних дипломів.

Нагадаємо, під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія».

До слова, Міністерство освіти і науки ініціює запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ).

Читайте також:

Теги: студенти іноземці технології навчання штучний інтелект Кропивницький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

OpenAI оновила правила використання ChatGPT
ChatGPT більше не даватиме медичні та юридичні поради
2 листопада, 07:28
Затриманому іноземцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років
Підозрюється у зґвалтуванні сина колишньої співмешканки. У Києві затримано громадянина Туреччини
29 жовтня, 12:49
ШІ помічники слідкуватимуть за роботою уряду та допомагатимуть парламентарям
Прем’єр-міністр Албанії заявив, що їхня віртуальна міністерка «вагітна 83 помічниками»
27 жовтня, 10:57
Представники клініки мали офіційно передати дитину, у якої немає батьків, під опіку держави, однак не зробили цього
У Києві поліція завадила торгівлі дитиною: приватна клініка хотіла віддати немовля іноземцям
24 жовтня, 16:36
Кожен колектив освітньої установи має адаптувати запропонований алгоритм дій з урахуванням особливостей свого закладу
Київ відпрацьовує алгоритм дій освітньої сфери у разі надзвичайних ситуацій
23 жовтня, 15:25
Майбутнє освіти під загрозою? Як ШІ впливає на швидкість мислення молоді
Майбутнє освіти під загрозою? Як ШІ впливає на швидкість мислення молоді
22 жовтня, 18:07
Бекстейдж зйомок кліпу Warrior
Оля Полякова залучила ЛГБТ-хор та штучний інтелект для нового кліпу (відео)
17 жовтня, 15:49
к ШІ прискорює пошук ефективних препаратів проти пухлин
Як штучний інтелект може допомогти у лікуванні раку
16 жовтня, 16:07
Студенти виїжджають з України після дозволу чоловікам 18-22 років перетинати кордон
Чи тікають студенти за кордон після відкриття кордонів для чоловіків 18-22? Університети відкрили цифри
8 жовтня, 18:05

Наука та освіта

В університеті Кропивницького працює ШІ-викладачка
В університеті Кропивницького працює ШІ-викладачка
Військові навчатимуться під землею: «Метінвест» побудував перший в Україні «сталевий виш»
Військові навчатимуться під землею: «Метінвест» побудував перший в Україні «сталевий виш»
«Кесарів розтин». Мовознавиця вказала на помилку, якої припускаються МОЗ та лікарі
«Кесарів розтин». Мовознавиця вказала на помилку, якої припускаються МОЗ та лікарі
Коли вчителям чекати на підвищення зарплатні: уряд повідомив дату
Коли вчителям чекати на підвищення зарплатні: уряд повідомив дату
Радіодиктант національної єдності 2025: оприлюднено текст для перевірки
Радіодиктант національної єдності 2025: оприлюднено текст для перевірки
Очільник «Суспільного» перепросив за вимкнення з ефіру багаторічної переможниці радіодиктанту
Очільник «Суспільного» перепросив за вимкнення з ефіру багаторічної переможниці радіодиктанту

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Сьогодні, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua