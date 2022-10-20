«Найстратегічніша позиція». Кадиров похвалився захопленням ферми на Донбасі

Лідер Чечні відзвітував про нові «успіхи» свого тікток-війська

Глава Чечні Рамзан Кадиров похвалився, що його тікток-воїни нібито захопили на одній із ділянок фронту ферму. Він виставив це великою перемогою, оскільки цей об'єкт бойовики «Л/ДНР» не могли відбити у Збройних сил України з 2014 року.

Про яку саме ферму йдеться і де вона знаходиться, Кадиров не сказав, проте назвав її однією із «найстратегічних позицій».

«Чеченським воїнам знадобилося лише шість людей, щоб взяти під контроль цю точку у ворога», – хвалиться Кадиров.

Додамо, голова Чечні також заявив, що відправив на фронт своїх дітей – дочку Айшат, яка обіймає посаду міністра культури республіки, та синів – Ахмата, Елі та Адама. Вони взяли участь у нараді «кадировців».

«Бійці були приємно вражені їхньою появою на передовій лінії. Незважаючи на територію, яка у вогневій досяжності, і в будь-який час може прилетіти смертельний «подарунок» від нацистів, вони приїхали сюди до штабу, щоб особисто ознайомитися з умовами несення служби», – написав соратник Путіна.

Нагадаємо, за даними Politico, політичні опоненти російського диктатора Володимира Путіна вперше вважають імовірною його відставку. У РФ вже сперечаються щодо того, хто може замінити главу Кремля. Джерела видання у Кремлі стверджують про спалахи публічного інакомислення з боку представників російської еліти, зокрема чеченського лідера Рамзана Кадирова та керівника групи «Вагнера» Євгена Пригожина.

Британська розвідка також повідомила, що після постійних невдач окупаційних військ на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше різних представників російського режиму об’єдналися в критиці керівництва міноборони РФ. Серед критиків виділяють лідера Чечні Рамзана Кадирова, власника приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина, офіційних телеведучих, поп-зірок та спільноту ультранаціоналістичних військових блогерів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що повідомлення про розбіжності всередині Кремля набирають обертів у російському інформаційному просторі, підриваючи видимість стабільності режиму президента Росії Володимира Путіна.