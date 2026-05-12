Трамп натякнув, хто може піти на вибори президента США у 2028 році

Президент США назвав Джей Ді Венса та Марко Рубіо «командою мрії» для республіканців

Президент США Дональд Трамп назвав віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо «командою мрії» на президентських виборах 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Hill .

Під час виступу на заході з нагоди Тижня національної поліції Трамп позитивно оцінив потенційний політичний тандем Венса та Рубіо. «Кому подобається Джей Ді Венс? Кому подобається Марко Рубіо? Чудово. Звучить як хороший вибір», – заявив президент США.

Також Трамп назвав вибір Джей Ді Венса «ідеальним». Водночас американський лідер наголосив, що його слова не означають офіційного висування чи підтримки політиків на виборах 2028 року.

За даними The Hill, Трамп продовжує оцінювати реакцію виборців та спонсорів на можливих кандидатів від Республіканської партії.

Видання зазначає, що подібний стиль – публічно перевіряти ставлення до свого оточення – давно є характерною рисою політичної тактики Трампа.

Марко Рубіо вже брав участь у президентських перегонах 2016 року, однак тоді програв праймеріз самому Дональду Трампу. Після цього він продовжив роботу у Сенаті та згодом увійшов до другої адміністрації Трампа.

У грудні Рубіо заявляв, що стане «одним із перших», хто підтримає Джей Ді Венса, якщо той вирішить балотуватися у президенти.

Сам Венс до обрання віцепрезидентом також працював сенатором США. Наразі ані він, ані Рубіо офіційно не оголошували про участь у президентських виборах 2028 року.

Нагадаємо, що офіс юрисконсульта Білого дому проводить непублічні інструктажі для політичних призначенців адміністрації, присвячені методам підготовки до можливого нагляду з боку Конгресу. За інформацією обізнаних джерел, такі заходи пов’язані з високою ймовірністю успіху демократів на прийдешніх листопадових виборах.