Напад на українських дітей у Легниці: 26-річній затриманій загрожує понад 7 років в'язниці

Жінка побила трьох дітей на дитячому майданчику за розмову українською

У польському місті Легниця правоохоронці затримали 26-річну місцеву жительку, яку підозрюють у нападі та побитті трьох неповнолітніх дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міську комендатуру поліції в Легниці.

Затриману жінку доставили до районної прокуратури Легниці, де їй висунули офіційні звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу Польщі: ст. 157 – завдання легких тілесних ушкоджень, та ст. 119 – застосування насильства або погроз щодо групи осіб чи окремої особи з мотивів національної, етнічної, расової чи релігійної ненависті.

«Прокурор застосував до підозрюваної поліцейський нагляд, заборону наближатися до потерпілих та заборону наближатися до дитячого майданчика на вулиці Полярній», – наголошується в повідомленні.

Правоохоронці підкреслюють, що дії підозрюваної мали хуліганський характер. За скоєне 26-річній жінці загрожує до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Деталі перебігу подій та мотиви нападу наразі не розголошуються в інтересах слідства та задля захисту прав неповнолітніх. Розслідування у справі триває.

Нагадаємо, інцидент стався 18 липня. За даними МВС Польщі, невідома жінка вдарила підлітків. Постраждалі діти, 13-річні дівчата, відпочивали біля басейну коли до них підійшла невідома жінка і почала вимагати від дітей перестати розмовляти українською мовою. Згодом вона почала застововувати до дітей фізичну силу, пояснивши свої дії тим, що вони з України.

Раніше у Познані п’яна компанія напала на хлопчика з України. Напад трапився у трамваї. На захист дитини став інший пасажир трамваю – теж поляк, і його також побили. Дружина поляка, котрий постраждав під час конфлікту, розповіла, що подія сталася у п'ятницю, 17 липня, під час поїздки в трамваї з Дембця у напрямку мікрорайону Собеського. За її словами, у транспорті перебувала група нетверезих чоловіків, які викрикували образи на адресу українського хлопчика. Коли підліток виходив із трамвая, один із них вдарив його по голові.

До слова, народний депутат та історик Володимир В'ятрович вважає, що нинішня хвиля критики з боку польських політиків щодо української політики пам'яті є штучно спровокованою і пов'язана насамперед із внутрішньополітичними процесами в Польщі.