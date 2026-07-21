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У польській Легниці жінка напала на підлітків з України, поліція проводить розслідування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У польській Легниці жінка напала на підлітків з України, поліція проводить розслідування
Наразі поліцією проводяться заходи щодо порушення фізичної недоторканності
фото Unsplash

За словами речниці МВС Польщі, найімовірніше, інцидент стався через національне походження дівчат-підлітків

Поліція польського міста Легниця розслідує обставини нападу на двох 13-річних громадянок України, який стався минулої суботи, 18 липня. Про це в соцмережі X повідомила речниця МВС Польщі Кароліна Галецька, інформує «Главком».

За словами речниці МВС Польщі, інцидент стався минулої суботи приблизно о 21-й годині на вул. Полярній, неподалік басейну.

«Згідно зі скаргою, невідома жінка вдарила підлітків. Наразі проводяться заходи щодо порушення фізичної недоторканності. Ніхто не має права застосовувати насильство до іншої людини, особливо до дитини. Також неприпустимим є те, що напад, найімовірніше, стався через національне походження дівчат-підлітків», – написала Галецька.

Нагадаємо, у Познані п’яна компанія напала на хлопчика з України. Напад трапився у трамваї. На захист дитини став інший пасажир трамваю – теж поляк, і його також побили. Дружина поляка, котрий постраждав під час конфлікту, розповіла, що подія сталася у п'ятницю, 17 липня, під час поїздки в трамваї з Дембця у напрямку мікрорайону Собеського. За її словами, у транспорті перебувала група нетверезих чоловіків, які викрикували образи на адресу українського хлопчика. Коли підліток виходив із трамвая, один із них вдарив його по голові.

До слова, народний депутат та історик Володимир В'ятрович вважає, що нинішня хвиля критики з боку польських політиків щодо української політики пам'яті є штучно спровокованою і пов'язана насамперед із внутрішньополітичними процесами в Польщі. 

Також у Польщі загострилася політична дискусія навколо подальшої підтримки України. Прем'єр-міністр Дональд Туск різко розкритикував політиків, які виступають за припинення військової допомоги Києву, та назвав спроби заробити популярність на антиукраїнських настроях «вбивчою політикою».

Теги: Україна Польща напад кримінал поліція

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