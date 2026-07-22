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Рекордні 84 тонни: у Польщі зафіксували вибухове зростання наркоринку

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Рекордні 84 тонни: у Польщі зафіксували вибухове зростання наркоринку
Польща стала центром виготовлення наркотиків у ЄС
Фото: скрин з відео

Польща перетворилася з транзитера на одного з найбільших виробників синтетики в ЄС

Польща перестає бути лише транзитною країною для міжнародного наркотрафіку й дедалі більше перетворюється на одного з найбільших виробників синтетичних наркотиків у Європі. Як пише «Главком» , про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita, яке проаналізувало статистику Центрального бюро розслідувань поліції (CBŚP).

Так, за даними правоохоронців, лише за перше півріччя 2026 року в країні вилучили 84 тонни наркотиків – майже утричі більше, ніж за весь 2025 рік, коли було конфісковано рекордні 29 тонн.

Ще одним показником масштабів проблеми стало різке зростання кількості підпільних виробництв. Із січня по червень поліцейські ліквідували 51 нелегальну лабораторію, що виготовляла синтетичні наркотики. Для порівняння, за весь минулий рік таких лабораторій було викрито 58. При цьому більшість наркотичних речовин, вилучених правоохоронцями, були вироблені безпосередньо на території Польщі.

За словами колишнього поліцейського та експерта з питань безпеки Томаша Саф'янського, зростання обсягів вилучених наркотиків свідчить не лише про розширення можливостей злочинних угруповань, а й про збільшення попиту на чорному ринку.

«Злочинні організації мають дедалі більше можливостей для виробництва, контрабанди та розповсюдження наркотиків. Але без зростання кількості покупців виробництво й перевезення таких обсягів не мало б економічного сенсу», – пояснив Саф'янський.

Про масштаби проблеми раніше говорив і головний комендант польської поліції Марек Боронь. Після великої міжнародної операції, координованої Europol, він заявив, що Польща стала одним із провідних виробників синтетичних опіоїдів у Європі.

«На жаль, у виробництві синтетичних опіоїдів ми стали своєрідною другою Колумбією», – сказав Боронь.

На початку 2026 року Europol координував масштабну міжнародну операцію проти мережі, що займалася виробництвом і збутом синтетичних наркотиків у Польщі, Україні та Молдові. Під час спецоперації правоохоронці ліквідували 36 підпільних лабораторій, виявили 74 склади, затримали 103 підозрюваних та вилучили великі партії наркотиків і прекурсорів для їх виготовлення.

Відомо, що польські підпільні лабораторії спеціалізуються переважно на виробництві мефедрону, клофедрону та клефедрону – синтетичних катинонів, які часто використовують як дешевшу альтернативу кокаїну та амфетаміну. За даними слідства, основну сировину для їх виготовлення злочинні групи імпортують із Китаю та Індії.

Експерти також звертають увагу, що сучасні синтетичні наркотики можуть мати сильніший і триваліший вплив на організм, ніж речовини, які вони імітують. Водночас окремі фахівці припускають, що на зміну логістики наркоринку могли вплинути й геополітичні фактори, зокрема зміна маршрутів перевезення після початку повномасштабної війни Росії проти України.

До слова, нещодавно у Кривому Розі правоохоронці викрили організовану групу, яка через Telegram-канали збувала метадон і метамфетамін та, за даними слідства, отримала близько 30 млн грн незаконного прибутку. Підозри оголосили шістьом учасникам схеми, серед яких двоє військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби.

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Теги: Польща наркотики поліція злочин

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