У Познані п’яні чоловіки побили підлітка з України

Коли підліток виходив із трамвая, отримав удар по голові

У Познані п’яна компанія напала на хлопчика з України. Напад трапився у трамваї. На захист дитини став інший пасажир трамваю – теж поляк, і його також побили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал WTK.

Дружина поляка, котрий постраждав під час конфлікту, розповіла, що подія сталася у п'ятницю, 17 липня, під час поїздки в трамваї з Дембця у напрямку мікрорайону Собеського. За її словами, у транспорті перебувала група нетверезих чоловіків, які викрикували образи на адресу українського хлопчика. Коли підліток виходив із трамвая, один із них вдарив його по голові.

У цей момент зреагував поляк. Він зробив зауваження компанії, зазначивши, що їхня поведінка є неналежною. Зчинилася сварка. Коли молодики виходили з трамвая, один із них нібито плюнув у чоловіка, який заступився за дитину. Суперечка переросла в бійку.

«У трамваї було кілька п’яних молодиків, які кидали образи на адресу українського хлопця . Він не промовив жодного слова. Коли він виходив з трамвая, один із бандитів вдарив хлопця по голові. Двері зачинилися, і хлопець залишився на зупинці, не в змозі зреагувати. Натомість мій чоловік, чоловік років 60, зробив їм зауваження. Зав’язалася гучна суперечка. Коли група цих бандитів виходила з трамвая, один із них плюнув на мого чоловіка. Він схопився і кинувся за ними. Зав’язалася бійка. Один із них – двометровий здоровань – сильно вдарив мого чоловіка в око. Мій чоловік був у пластикових окулярах, які дещо пом’якшили удар. Їх розборонила якась дівчина», – розповіла дружина потерпілого в повідомленні, надісланому до редакції телеканалу WTK

Після інциденту чоловік повернувся додому наступним трамваєм. Приблизно через пів години після повернення він втратив пам'ять – не пам'ятав подій того дня та частини попередніх спогадів. Його доставили до лікарняного відділення невідкладної допомоги, зараз він перебуває під наглядом лікарів. Справу передали до поліції.

Речник поліції Великопольського воєводства Анджей Боровяк повідомив, що заява надійшла до Комісаріату поліції Познань-Північ. Правоохоронці розслідують справу та перевіряють записи з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, народний депутат та історик Володимир В'ятрович вважає, що нинішня хвиля критики з боку польських політиків щодо української політики пам'яті є штучно спровокованою і пов'язана насамперед із внутрішньополітичними процесами в Польщі.

До слова, у Польщі загострилася політична дискусія навколо подальшої підтримки України. Прем'єр-міністр Дональд Туск різко розкритикував політиків, які виступають за припинення військової допомоги Києву, та назвав спроби заробити популярність на антиукраїнських настроях «вбивчою політикою».