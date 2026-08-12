Дві третини поляків підтримали депортацію безробітних українських чоловіків

Ідею депортації українських чоловіків призовного віку, які не працюють легально в Польщі, раніше запропонувала опозиційна партія «Право і справедливість»

67,2% поляків підтримують ідею депортації з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. Проти виступили 23,4% опитаних, ще близько 9% не визначилися.

Про це свідчать результати опитування IBRiS, проведеного на замовлення польської газети Rzeczpospolita 7–8 серпня 2026 року. В опитуванні взяли участь понад тисяча респондентів, пише «Главком».

Підтримка цієї ідеї відрізняється залежно від віку. Серед поляків віком 18–29 років її підтримують 43%, тоді як серед людей віком близько 50 років – 80%.

Найвищою підтримка є серед виборців партії «Право і справедливість» – 89%. Серед прихильників «Третього шляху» ідею підтримують 71%, «Конфедерації» – 58%, «Громадянської коаліції» – 53%. Водночас серед виборців «Нових лівих» 87% виступили проти.

Ідею депортації українських чоловіків призовного віку, які не працюють легально в Польщі, раніше запропонувала опозиційна партія «Право і справедливість».

Водночас у польському МВС повідомили, що у 2023 році з Польщі депортували близько 3 тисяч іноземців, а у 2025 році – майже 10 тисяч. Йдеться про громадян різних країн, а не лише українців.

Нагадаємо, депутат польської опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) Анджей Шливка підтримав пропозицію депортувати з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. На його думку, вони могли б воювати за Україну.