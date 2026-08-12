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Путін пригрозив Заходу захопленням торговельних суден

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін пригрозив Заходу захопленням торговельних суден
Путін пригрозив відповісти на захоплення суден РФ у будь-якій точці
скриншот з відео

Російський диктатор заявив, що Москва сама обиратиме акваторії для «дзеркальної відповіді»

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив західним країнам захопленням торговельних суден у відповідь на аналогічні дії проти російського флоту. За його словами, Москва готова діяти не лише в тих акваторіях, де будуть затримані судна РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Відповідну заяву Путін зробив під час завершального етапу навчань Тихоокеанського флоту. Російський диктатор заявив, що влада деяких країн нібито намагається обмежувати пересування російських торговельних суден та розглядає можливість їхнього захоплення.

«Влада деяких країн, порушуючи міжнародне морське право, намагається обмежити рух суден наших економічних операторів, причому мирних, а нещодавно додумалася до можливості захоплення наших суден і продажу награбованого у нас майна. Зрозуміло, це не що інше, як піратство і розбій. І якщо це на практиці почне реалізовуватися, ми будемо змушені відповідати дзеркально», – заявив Путін.

Водночас російський диктатор дав зрозуміти, що Москва не обов'язково відповідатиме в тих самих районах, де відбудуться можливі затримання російських суден. За його словами, Росія самостійно визначатиме акваторії, в яких вважатиме такі дії необхідними та доцільними.

Путін допустив, що відповідні заходи можуть бути здійснені, зокрема, в зоні відповідальності Тихоокеанського флоту. Він також заявив про нібито зростання «конфліктного потенціалу» в Тихоокеанському регіоні та традиційно звинуватив у цьому західні країни.

«Сюди просочується НАТО, створюються нові військово-політичні блоки, тут розміщуються і плануються до розміщення нові системи озброєння, які створюють загрози і для нашої країни», – зазначив російський диктатор.

Окремо Путін згадав Японію. Він заявив, що Москва нібито не погрожує Токіо та не має до нього претензій. Водночас російський диктатор звернув увагу на те, що Японія вперше у своїх доктринальних документах зарахувала Росію до основних загроз.

Крім того, Путін заявив про готовність Росії до співпраці в Арктиці, зокрема щодо Північного морського шляху. «Росія зміцнює безпеку в цілому і в окремих регіонах. Завжди готові до пошуку взаємних компромісів, прийнятних для всіх наших сусідів і для всіх наших партнерів. Причому ми готові робити це на основі врахування взаємних інтересів», – сказав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Новосибірська зупинив кортеж і вийшов до місцевих жителів. Зустріч відбулася біля заправки Teboil, де на той момент не було бензину, а табло з цінами на пальне було вимкнене. Після кількох хвилин спілкування з людьми Путін повернувся до автомобіля та поїхав.

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Теги: росія путін флот РФ

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