У Китай зменшення чисельності населення відбудеться вже до за три роки

Китай бореться за те, щоб повернути назад швидке скорочення природного приросту населення

Населення Китаю почне скорочуватися до 2025 року. Головні причини - висока вартість нерухомості й тиск на роботі. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, дані про народжуваність показали, що природний приріст жителів у 2021 році був найнижчим за останні десятиліття в декількох китайських провінціях.

Так, кількість новонароджених в центральній провінції Хунань впала нижче 500 тисяч осіб вперше майже за 60 років. Тільки в південній провінції Гуандун зареєстровано понад 1 мільйон новонароджених.

Зазначається, що вже деякий час Китай бореться за те, щоб повернути назад швидке скорочення природного приросту населення. Очікується, що населення Китаю почне скорочуватися до 2025 року.

Зміна в китайському законодавстві минулого року, що дозволяє жінкам мати трьох дітей, поки не змінило демографічну тенденцію в країні. Багато китайців вважають, що ця зміна відбулася занадто пізно, до того ж у жінок в Китаї недостатньо гарантій працевлаштування після народження дитини.

Нагадаємо, демографічні тенденції у Китаї значною мірою є наслідком політики, яку було введено у 1979 році для уповільнення збільшення населення і згідно з якою парам дозволялося мати тільки одну дитину.

У 2016 році уряд Китаю скасував цю політику і дозволив парам мати двох дітей.

Також у вересні минулого року округ Лінься в провінції Ганьсу на заході Китаю запровадив грошові субсидії парам, щоб вони заводили дітей.

Зазначалося, що сім'ї з однією або двома дітьми зможуть отримувати субсидії в меншому розмірі, а також влада пообіцяла фінансово допомогти при оплаті навчання і покупці будинку. Такі заходи потрібні були, тому що кількість постійних жителів округу значно скоротилося, а уряд прагне збільшити чисельність місцевого населення на 9% до 2030 року.