Населення Китаю почне скорочуватися до 2025 року
Китай бореться за те, щоб повернути назад швидке скорочення природного приросту населення
Населення Китаю почне скорочуватися до 2025 року. Головні причини - висока вартість нерухомості й тиск на роботі. Про це повідомляє Reuters.
За інформацією видання, дані про народжуваність показали, що природний приріст жителів у 2021 році був найнижчим за останні десятиліття в декількох китайських провінціях.
Так, кількість новонароджених в центральній провінції Хунань впала нижче 500 тисяч осіб вперше майже за 60 років. Тільки в південній провінції Гуандун зареєстровано понад 1 мільйон новонароджених.
Зазначається, що вже деякий час Китай бореться за те, щоб повернути назад швидке скорочення природного приросту населення. Очікується, що населення Китаю почне скорочуватися до 2025 року.
Зміна в китайському законодавстві минулого року, що дозволяє жінкам мати трьох дітей, поки не змінило демографічну тенденцію в країні. Багато китайців вважають, що ця зміна відбулася занадто пізно, до того ж у жінок в Китаї недостатньо гарантій працевлаштування після народження дитини.
Нагадаємо, демографічні тенденції у Китаї значною мірою є наслідком політики, яку було введено у 1979 році для уповільнення збільшення населення і згідно з якою парам дозволялося мати тільки одну дитину.
У 2016 році уряд Китаю скасував цю політику і дозволив парам мати двох дітей.
Також у вересні минулого року округ Лінься в провінції Ганьсу на заході Китаю запровадив грошові субсидії парам, щоб вони заводили дітей.
Зазначалося, що сім'ї з однією або двома дітьми зможуть отримувати субсидії в меншому розмірі, а також влада пообіцяла фінансово допомогти при оплаті навчання і покупці будинку. Такі заходи потрібні були, тому що кількість постійних жителів округу значно скоротилося, а уряд прагне збільшити чисельність місцевого населення на 9% до 2030 року.