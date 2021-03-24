Найбільший виробник вакцин затримує поставки в низку країн

Індія сама потребує великої кількості вакцини

Найбільший у світі виробник вакцин – Індійський інститут сироваток (Serum Institute of India) – повідомив принаймні трьом країнам про затримки поставок призначених їм препаратів від Covid-19.

Виробник поінформував Бразилію, Марокко і Саудівську Аравію, що затримки викликані величезними потребами Індії в вакцині. Про це повідомляє «Голос Америки».

В Індії спостерігається сплеск захворюваності. Вона займає третє місце в світі за кількістю випадків коронавірусу -11,6 мільйонів. На першому і другому місцях знаходяться США і Бразилія - 29,7 мільйонів і 11,9 мільйонів, відповідно.

Індійський інститут сироваток піддався критиці за те, що установа продає або жертвує більше доз вакцин, ніж робиться щеплень в Індії.

Тим часом, Бразилія веде переговори зі США про доставку зайвих доз вакцини, як повідомило у суботу МЗС Бразилії. Лише за добу у Бразилії виявили майже 80 тисяч нових випадків зараження та понад 2400 смертей.

В п’ятницю США повідомили про те, що нададуть 4 мільйони доз вакцини AstraZeneca Канаді та Мексиці, про Бразилію не йшлося. США мають мільйони доз вакцини, розробленої Оксфордським університетом та AstraZeneca, використання якої було дозволено Світовою організацією охорони здоров’я, але не регулятором у США.

Франція, Німеччина та Італія в п'ятницю відновили застосування вакцини компанії AstraZeneca, після того як представники органів охорони здоров'я розглянули побоювання, що щеплення може призвести до утворення тромбів. Однак, у Франції рекомендовано застосовувати цю вакцину лише для вакцинації осіб старше 55 років.

ВООЗ продовжує рекомендувати країнам використовувати вакцину виробництва AstraZeneca.

24 березня стало відомо, що індійський виробник вакцини AstraZeneca (CoviShield) вирішив уповільнити й може відкласти взагалі постачання препарату в Україну. Це, нібито, пов'язано з дискредитаційними заявами в Україні щодо індійської вакцини.

Станом на кінець березня в Україну доставили лише 500 тис доз індійської вакцини Covishield, ціну на яку в МОЗ не розкривають.

За словами Степанова, побічні ефекти після щеплення від коронавірусу в Україні зафіксовані у менш як 0,5% випадків.

Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac. Постачання вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії в Україну планується 25 березня.

Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.



