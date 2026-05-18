Названо першу країну у світі, де майже не залишилося курців

glavcom.ua
У Швеції рівень курців упав до історичного мінімуму
Там щодня курять менше 5% людей, а замість сигарет багато хто перейшов на жувальний тютюн та нікотинові подушечки.

Швеція стала першою країною у світі, де рівень щоденного куріння впав нижче 5% населення – міжнародного порогу, який ВООЗ вважає показником «країни, вільної від тютюнового диму». Наразі щодня курять лише 3,7% шведів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Шведської ради з інформації про алкоголь та наркотики (CAN).

У звіті йдеться, що ще 3,4% людей курять не постійно, а час від часу. При цьому 30% опитаних сказали, що раніше курили, але вже кинули, а 63% – ніколи не курили взагалі.

За даними CAN, чоловіки курять трохи частіше за жінок – 8% проти 6%. Але така різниця виникає переважно через те, що серед чоловіків більше тих, хто курить лише інколи.

Експерти вважають, що рекордне падіння рівня куріння у Швеції пов’язане з популярністю снюсу та нікотинових паучів. Паучі з’явилися на шведському ринку у 2014 році й швидко стали популярними.

Консультант Philip Morris International і автор книги «Король снюсу» Патрік Хільдінгсон заявив, що саме ці альтернативні нікотинові продукти допомогли значно зменшити кількість курців у країні, особливо серед жінок.

Дослідження показало, що з 2012 року кількість жінок, які регулярно курять, зменшилася з 9,1% до 3,8%, а серед чоловіків – з 8% до 3,5%.

У CAN зазначили, що шведська влада поступово змінила підхід до боротьби з курінням. Тепер головна мета – не повністю викорінити нікотин, а зменшити шкоду для здоров’я. Тому різні нікотинові продукти регулюють залежно від того, наскільки вони шкідливі.

Частка дорослих шведів, які використовують снюс або нікотинові паучі, зросла з 13% у 2013 році до 18% у 2025-му. Найчастіше ними користуються молоді люди віком від 18 до 29 років.

Також дослідники помітили різницю між чоловіками та жінками у виборі таких продуктів. Чоловіки частіше використовують снюс, а жінки – нікотинові паучі.

Експерти кажуть, що важливу роль зіграли й ціни. У Швеції пачка сигарет коштує 7-8 євро, тоді як упаковка паучів – близько €4 , а снюсу – приблизно €5.

Водночас автори звіту наголошують, що снюс і паучі теж не є безпечними. Нікотин у цих продуктах може шкодити судинам і підвищувати тиск. Крім того, залежність від снюсу виявилася навіть сильнішою, ніж від звичайних сигарет.

У CAN підсумували, що нинішні результати стали наслідком комплексної політики: високих податків на сигарети, заборони реклами, створення зон без куріння та активної профілактики. Але експерти визнають, що частина людей просто перейшла із сигарет на альтернативні нікотинові продукти.

До слова, науковці виявили рідкісну генетичну особливість, яка визначає, наскільки сильно людина піддається тютюновій залежності. Це відкриття може стати фундаментом для створення принципово нових ліків, що допоможуть курцям легко відмовитися від звички.

 

