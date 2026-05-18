Названо першу країну у світі, де майже не залишилося курців

Там щодня курять менше 5% людей, а замість сигарет багато хто перейшов на жувальний тютюн та нікотинові подушечки.

Швеція стала першою країною у світі, де рівень щоденного куріння впав нижче 5% населення – міжнародного порогу, який ВООЗ вважає показником «країни, вільної від тютюнового диму». Наразі щодня курять лише 3,7% шведів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Шведської ради з інформації про алкоголь та наркотики (CAN).

У звіті йдеться, що ще 3,4% людей курять не постійно, а час від часу. При цьому 30% опитаних сказали, що раніше курили, але вже кинули, а 63% – ніколи не курили взагалі.

За даними CAN, чоловіки курять трохи частіше за жінок – 8% проти 6%. Але така різниця виникає переважно через те, що серед чоловіків більше тих, хто курить лише інколи.

Експерти вважають, що рекордне падіння рівня куріння у Швеції пов’язане з популярністю снюсу та нікотинових паучів. Паучі з’явилися на шведському ринку у 2014 році й швидко стали популярними.

Консультант Philip Morris International і автор книги «Король снюсу» Патрік Хільдінгсон заявив, що саме ці альтернативні нікотинові продукти допомогли значно зменшити кількість курців у країні, особливо серед жінок.

Дослідження показало, що з 2012 року кількість жінок, які регулярно курять, зменшилася з 9,1% до 3,8%, а серед чоловіків – з 8% до 3,5%.

У CAN зазначили, що шведська влада поступово змінила підхід до боротьби з курінням. Тепер головна мета – не повністю викорінити нікотин, а зменшити шкоду для здоров’я. Тому різні нікотинові продукти регулюють залежно від того, наскільки вони шкідливі.

Частка дорослих шведів, які використовують снюс або нікотинові паучі, зросла з 13% у 2013 році до 18% у 2025-му. Найчастіше ними користуються молоді люди віком від 18 до 29 років.

Також дослідники помітили різницю між чоловіками та жінками у виборі таких продуктів. Чоловіки частіше використовують снюс, а жінки – нікотинові паучі.

Експерти кажуть, що важливу роль зіграли й ціни. У Швеції пачка сигарет коштує 7-8 євро, тоді як упаковка паучів – близько €4 , а снюсу – приблизно €5.

Водночас автори звіту наголошують, що снюс і паучі теж не є безпечними. Нікотин у цих продуктах може шкодити судинам і підвищувати тиск. Крім того, залежність від снюсу виявилася навіть сильнішою, ніж від звичайних сигарет.

У CAN підсумували, що нинішні результати стали наслідком комплексної політики: високих податків на сигарети, заборони реклами, створення зон без куріння та активної профілактики. Але експерти визнають, що частина людей просто перейшла із сигарет на альтернативні нікотинові продукти.

