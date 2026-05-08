Швеція передала Україні техніку для захисту бойової авіації

Допомога від Швеції дозволить підтримувати авіацію у постійній бойовій готовності

Передане обладнання призначене для оперативного та якісного догляду за злітними смугами

Україна отримала від Швеції партію спеціалізованої техніки для обслуговування військових летовищ, що дозволить підтримувати авіацію у постійній бойовій готовності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Передане обладнання призначене для оперативного та якісного догляду за злітними смугами. Завдяки цій допомозі українські фахівці зможуть:

підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди;

гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок;

забезпечити безперервну бойову роботу авіації.

У Міноборони висловили вдячність уряду Швеції, оборонному відомству та промисловим партнерам за послідовну підтримку українського війська.

Швеція є одним із ключових партнерів України у сфері оборони. Окрім спецтехніки, країна регулярно надає пакети військової допомоги, що включають боєприпаси, засоби ППО та бронетехніку.

Нагадаємо, у лютому уряд Швеції схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні. Його вартість склала 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро). Допомога була направлена на посилення протиповітряної оборони України.

Крім того, уряд Швеції оголошував про збільшення допомоги Україні на наступні два роки. Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульф Крістерссон, під час якої сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та потребу в її захисті.

При цьому Повітряні сили ЗСУ стали ближчими до отримання шведських винищувачів Gripen модифікації E. Генеральний директор компанії Saab Мікаель Йоханссон заявляв, що переговори щодо масштабного контракту перебувають на фінальній стадії, а фінансовим підґрунтям угоди стане рекордний кредитний пакет.