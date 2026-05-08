Головна Країна Політика
search button user button menu button

Швеція передала Україні техніку для захисту бойової авіації

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
google social img telegram social img facebook social img
Швеція передала Україні техніку для захисту бойової авіації
Допомога від Швеції дозволить підтримувати авіацію у постійній бойовій готовності
фото: facebook.com/kpszsu

Передане обладнання призначене для оперативного та якісного догляду за злітними смугами

Україна отримала від Швеції партію спеціалізованої техніки для обслуговування військових летовищ, що дозволить підтримувати авіацію у постійній бойовій готовності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Передане обладнання призначене для оперативного та якісного догляду за злітними смугами. Завдяки цій допомозі українські фахівці зможуть:

  • підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди;
  • гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок;
  • забезпечити безперервну бойову роботу авіації.

У Міноборони висловили вдячність уряду Швеції, оборонному відомству та промисловим партнерам за послідовну підтримку українського війська.

Швеція є одним із ключових партнерів України у сфері оборони. Окрім спецтехніки, країна регулярно надає пакети військової допомоги, що включають боєприпаси, засоби ППО та бронетехніку.

Нагадаємо, у лютому уряд Швеції схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні. Його вартість склала 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро). Допомога була направлена на посилення протиповітряної оборони України.

Крім того, уряд Швеції оголошував про збільшення допомоги Україні на наступні два роки. Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульф Крістерссон, під час якої сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та потребу в її захисті.

При цьому Повітряні сили ЗСУ стали ближчими до отримання шведських винищувачів Gripen модифікації E. Генеральний директор компанії Saab Мікаель Йоханссон заявляв, що переговори щодо масштабного контракту перебувають на фінальній стадії, а фінансовим підґрунтям угоди стане рекордний кредитний пакет.

Читайте також:

Теги: Швеція авіація військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джеймс Шерр виступив на Київському безпековому форумі, 23 квітня 2026 року
Скільки йтиме війна і чому Трамп ненавидить Зеленського? Пояснює британський аналітик, який передбачив агресію Путіна Геополітика
2 травня, 11:30
Британія оголосила найбільшу військову допомогу Україні у 2026 році
Британія оголосила про рекордні поставки дронів Україні
15 квiтня, 13:32
Король Швеції прибув до України з першим візитом від 2022 року
До України прибув король Швеції Карл XVI Густав
17 квiтня, 14:18
Літній авіасезон під загрозою зриву – через війну на Близькому Сході поставки палива зірвалися
Європа залишилася з мінімальними запасами авіапального: рейси під загрозою
17 квiтня, 09:23
РФ повертає в небо «кукурудзники» 40-х років
Росія через брак літаків в експлуатацію повертає зношену техніку – розвідка
22 квiтня, 14:20
Президент ПА НАТО закликав прискорити підтримку України
Зволікання вбиває. Президент асамблеї НАТО зробив гучну заяву про Україну
24 квiтня, 20:44
Шведські Saab JAS 39 Gripen – це сучасні багатоцільові винищувачі
Угода про постачання 150 винищувачів Gripen Україні може бути укладена за кілька місяців
2 травня, 15:00
Затримання танкера Jin Hui
Швеція затримала судно тіньового флоту РФ
3 травня, 19:49
Найбільший авіахаб РФ – Шереметьєво – наразі працює в обмеженому режимі
Росія закриває аеропорти від Москви до Краснодара: що відомо
Вчора, 03:34

Політика

Зеленський відповів на погрози Росії
Зеленський відповів на погрози Росії
Пункт управління 67-ї ОМБр. Зеленський обговорив з воїнами дефіцит постачання
Пункт управління 67-ї ОМБр. Зеленський обговорив з воїнами дефіцит постачання
Україна допоможе країнам Балтії захистити небо від російських дронів
Україна допоможе країнам Балтії захистити небо від російських дронів
Швеція передала Україні техніку для захисту бойової авіації
Швеція передала Україні техніку для захисту бойової авіації
Енергонезалежність університетів. Свириденко зробила заяву про фінансування проєктів
Енергонезалежність університетів. Свириденко зробила заяву про фінансування проєктів
Зеленський звернувся до нації у День пам’яті та перемоги
Зеленський звернувся до нації у День пам’яті та перемоги

Новини

Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua