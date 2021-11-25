Італія запроваджує «суперсертифікат» для боротьби з Covid-19
Італійська влада збирається захистити відносно вільні від Covid-19 зони в країні від нової хвилі захворювання
Влада Італії посилить у країні заходи з боротьби з Covid-19 і запровадить санітарний пропуск Super Green Pass. Так званий суперсертифікат видаватиметься тільки вакцинованим і тим, хто перехворів на коронавірус, пише Ansa.
Як повідомляється, новий документ буде діяти з 6 грудня до 15 січня, але в разі необхідності ним продовжать користуватися і далі. Super Green Pass видаватимуть на дев'ять місяців.
При цьому вже чинний «базовий» пропуск – Green Pass – отримуватимуть нещеплені при наявності негативного тесту на коронавірусну інфекцію. Документ потрібен, щоб користуватися громадським транспортом, ходити на роботу в офіс і зупинятися в готелях.
Super Green Pass буде необхідний у менш постраждалих від Covid-19 частинах держави. Він знадобиться для відвідування концертів, вистав, стадіонів, нічних клубів, публічних заходів, а також ресторанів і барів, що знаходяться у приміщеннях.
Таким чином італійська влада збирається захистити відносно вільні від Covid-19 зони в країні від нової хвилі захворювання.
З 15 грудня обов'язкова вакцинація від коронавірусу вводиться для військових, поліціянтів, адміністративного персоналу у сфері охорони здоров'я. Для медичного персоналу стане обов'язковою третя, бустерна доза вакцини.
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