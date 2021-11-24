  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Німеччина зафіксувала максимум заражень Covid-19 за добу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    23 листопада у Німеччині зареєстрували рекордні 66 884 нових випадків захворювання на коронавірус - Німеччина зафіксувала максимум заражень Covid-19 за добу
    23 листопада у Німеччині зареєстрували рекордні 66 884 нових випадків захворювання на коронавірус
    фото: Thomas Niedermueller

    За останні 24 години у ФРН зафіксували 335 летальних випадків у зв'язку з Covid-19

    У Німеччині за добу 23 листопада зареєстрували рекордні 66 884 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха.

    Загальнонаціональний семиденний рівень захворюваності у Німеччині вперше перевищив 400 і становить 404,5. Цей показник досягає нового максимуму 17-й день поспіль. Зазначають, що у попередній день значення становило 399,8, а в середині минулого тижня – 319,5.

    На сьогоднішній день загальна кількість виявлених заражень від початку пандемії у Німеччині становить майже 5,5 млн.

    Також за останні 24 години в країні зафіксували 335 летальних випадків у зв'язку з Covid-19. За весь час пандемії від вірусу в країні померло 99 768 осіб.

    До слова, Нідерланди через заповнення лікарень відправляють пацієнтів із Covid-19 до Німеччини.

    Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу.

    Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

    Зазначимо, за минулу добу, 23 листопада, в Україні виявили 14 тис. нових хворих на коронавірус та майже шість сотень смертей.

    Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.

    Також повідомлялося, що у коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані.

    Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.

    Читайте також матеріали «Главкома»:
    Теги: здоров'я Німеччина епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німеччина зафіксувала максимум заражень Covid-19 за добу