Німеччина зафіксувала максимум заражень Covid-19 за добу

За останні 24 години у ФРН зафіксували 335 летальних випадків у зв'язку з Covid-19

У Німеччині за добу 23 листопада зареєстрували рекордні 66 884 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха.

Загальнонаціональний семиденний рівень захворюваності у Німеччині вперше перевищив 400 і становить 404,5. Цей показник досягає нового максимуму 17-й день поспіль. Зазначають, що у попередній день значення становило 399,8, а в середині минулого тижня – 319,5.

На сьогоднішній день загальна кількість виявлених заражень від початку пандемії у Німеччині становить майже 5,5 млн.

Також за останні 24 години в країні зафіксували 335 летальних випадків у зв'язку з Covid-19. За весь час пандемії від вірусу в країні померло 99 768 осіб.

До слова, Нідерланди через заповнення лікарень відправляють пацієнтів із Covid-19 до Німеччини.

Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу.

Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

Зазначимо, за минулу добу, 23 листопада, в Україні виявили 14 тис. нових хворих на коронавірус та майже шість сотень смертей.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.

Також повідомлялося, що у коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані.

Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.