Німеччина посилила правила соцвиплат для українських біженців

«Бюргергельд» замінили на базовий дохід: нові умови торкнуться 5,5 мільйона отримувачів

З середи, 1 липня, українські біженці та безробітні в Німеччині замість соціальної допомоги для громадян Bürgergeld отримуватимуть так званий базовий дохід – Grundsicherung, а вимоги до працездатних, але тривалий час безробітних отримувачів стали суворішими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Санкції за відмову від роботи та неявку до центру зайнятості (Jobcenter)

Джобцентри тепер ретельніше перевірятимуть вартість активів та житла отримувачів допомоги, а санкції за порушення порядку виплат стануть жорсткішими. Для центрів зайнятості пріоритетним стало швидке працевлаштування отримувача допомоги, а не його навчання чи підвищення кваліфікації.

Змінюється й підхід до накладення санкцій: якщо одержувачі допомоги пропускатимуть зустрічі в центрах зайнятості або не подаватимуть заяви на вакансії, виплати можуть скоротити або скасувати повністю. Безробітні повинні погоджуватися навіть на роботу з нижчою кваліфікацією, якщо здатні її виконувати фізично, психічно чи психологічно.

Менше пільг на заощадження та житло

За новими правилами скорочуються пільгові періоди, протягом яких джобцентри не враховували заощадження та витрати на оренду житла понад встановлені норми відшкодування. Раніше кошти отримувача не чіпали протягом одного року після подання заяви на допомогу. Тепер заощадження до 40 тисяч євро доведеться використати вже в перший рік отримання допомоги, а витрати на житло покриватимуть лише обмежено.

Кого торкнуться зміни

Очікується, що з 1 липня базовий дохід замість соціальної допомоги отримуватимуть близько 5,5 мільйона жителів Німеччини. За підрахунками tagesschau, доступною для ринку праці є менш ніж третина з них, а 1,2 мільйона безробітних не мають підтвердженої професійної кваліфікації. Близько 16 000 людей вважаються «повними відмовниками» – вони неодноразово відхиляли пропозиції роботи та не з’являлися на зустрічі в центрах зайнятості.

Ще близько двох мільйонів отримувачів допомоги не є доступними для ринку праці, оскільки:

доглядають за родичами;

є батьками-одинаками;

уже працюють, але заробляють недостатньо і потребують додаткової фінансової підтримки.

З цих двох мільйонів 1,8 мільйона – діти та молодь. Уряд Німеччини очікує, що суворіші вимоги пришвидшать вихід працездатної частини отримувачів на ринок праці та зменшать видатки бюджету на соціальну підтримку.

Нагадаємо, ще у квітні в Німеччині набрало чинності посилене правило санкцій для отримувачів Bürgergeld: за відмову від підходящої роботи Jobcenter може повністю скасувати основну частину виплат, і ця норма поширюється також на українських біженців.