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Оформити дитячі виплати тепер можна через «Дію»: покрокова інструкція

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Оформити дитячі виплати тепер можна через «Дію»: покрокова інструкція
фото: glavcom.ua

Після подання заяви онлайн «Дія» передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери

Відтепер через застосунок «Дія» можна оформити допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а також щомісячні виплати по догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Сергія Корецького.

«Оформити виплати у зв’язку з вагітністю та пологами й допомогу по догляду за дитиною до року відтепер можна в «Дії». Після подання заяви онлайн «Дія» передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів. Система формує рішення, а працівник Пенсійного фонду перевіряє та погоджує його», – йдеться у повідомленні.

Також, за словами прем'єра, оформити виплати можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах або через уповноважених осіб територіальних громад.

«Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, становить 7 тис. грн щомісяця. Допомога по догляду за дитиною до року становить 7 тис. грн щомісяця. Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, – 10 500 грн щомісяця», – нагадав Корецький.

Як подати заяву

  1. Авторизуйтеся на порталі «Дія» та заповніть першу частину заяви. Система автоматично перевірить ваше право на виплати.
  2. Якщо перевірка успішна, на пошту надійде посилання на другу частину заяви.
  3. Заповніть і підпишіть її «Дія.Підписом» протягом 24 годин.

Обидві виплати зараховуватимуться на «Дія.Картку», але з різними умовами використання. Допомога по вагітності та пологах надходить без обмежень за MCC-кодами. Натомість виплата на перший рік життя малюка є цільовою. Вона приходить на спеціальний рахунок «Турбота про дитину»

Допомогу зможуть отримати жінки, які:

  1. для допомоги по догляду за дітьми – мають дитину віком до одного року і семи місяців, на яку ще не отримують допомогу;
  2. для допомоги при вагітності та пологам мають ще діючий МВТН або після його закриття ще не пройшло шість місяців;
  3. є мамою дитини;
  4. мають паспорт, який наявний у Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР);
  5. мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  6. мають дитину віком до 1 року і 7 місяців, на яку ще не отримують допомогу;
  7. мають зареєстроване місце проживання або фактичне місце проживання, якщо мають статус ВПО.

Нагадаємо, з 2027 року в Україні планують змінити систему державної підтримки сімей. Йдеться не лише про збільшення грошових виплат, а й про розширення соціальних послуг для дітей та їхніх батьків. «Главком» розповідав, як може змінитися система допомоги.

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Теги: соцвиплати Дія Сергій Корецький

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