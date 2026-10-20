Оформити дитячі виплати тепер можна через «Дію»: покрокова інструкція
Після подання заяви онлайн «Дія» передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери
Відтепер через застосунок «Дія» можна оформити допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а також щомісячні виплати по догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Сергія Корецького.
«Оформити виплати у зв’язку з вагітністю та пологами й допомогу по догляду за дитиною до року відтепер можна в «Дії». Після подання заяви онлайн «Дія» передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів. Система формує рішення, а працівник Пенсійного фонду перевіряє та погоджує його», – йдеться у повідомленні.
Також, за словами прем'єра, оформити виплати можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах або через уповноважених осіб територіальних громад.
«Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, становить 7 тис. грн щомісяця. Допомога по догляду за дитиною до року становить 7 тис. грн щомісяця. Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, – 10 500 грн щомісяця», – нагадав Корецький.
Як подати заяву
- Авторизуйтеся на порталі «Дія» та заповніть першу частину заяви. Система автоматично перевірить ваше право на виплати.
- Якщо перевірка успішна, на пошту надійде посилання на другу частину заяви.
- Заповніть і підпишіть її «Дія.Підписом» протягом 24 годин.
Обидві виплати зараховуватимуться на «Дія.Картку», але з різними умовами використання. Допомога по вагітності та пологах надходить без обмежень за MCC-кодами. Натомість виплата на перший рік життя малюка є цільовою. Вона приходить на спеціальний рахунок «Турбота про дитину»
Допомогу зможуть отримати жінки, які:
- для допомоги по догляду за дітьми – мають дитину віком до одного року і семи місяців, на яку ще не отримують допомогу;
- для допомоги при вагітності та пологам мають ще діючий МВТН або після його закриття ще не пройшло шість місяців;
- є мамою дитини;
- мають паспорт, який наявний у Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР);
- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- мають дитину віком до 1 року і 7 місяців, на яку ще не отримують допомогу;
- мають зареєстроване місце проживання або фактичне місце проживання, якщо мають статус ВПО.
Нагадаємо, з 2027 року в Україні планують змінити систему державної підтримки сімей. Йдеться не лише про збільшення грошових виплат, а й про розширення соціальних послуг для дітей та їхніх батьків. «Главком» розповідав, як може змінитися система допомоги.
Коментарі — 0