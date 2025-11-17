«Німеччина задихається від українських хлопців 18-22». Що відбувається у країні через біженців

У Німеччині біженцям складно знайти гарну роботу, адже навіть кваліфіковані працівники не можуть знайти робочих місць

У Німеччині спостерігається складна міграційна ситуація, яка склалася після прийняття українським урядом закону про виїзд чоловіків віком 18-22 років. Про це розповіла українська фахівчиня з комунікації Анастасія Лукашевич у своєму коментарі для «Цензор.нет» у Facebook, пише «Главком».

За словами Анастасії Лукашевич, Німеччина «задихається від українських хлопців 18-22». У зв’язку із цим, за словами фахівчині, виникла проблема з розподілом та забезпеченням біженців у країні.

«Німецька соціальна система вже тріщить по швах, але якщо раніше соціально-демографічна палітра біженців була більш різноманітною, що дозволяло якось усіх розподіляти: пенсіонерів по невеликим містам, мам із дітьми – хоч приблизно туди, де є школи/садочки або можливість до них дістатися – то зараз ніхто не розуміє, що робити із цією молодою когортою. Їх треба десь поселити, дати виплати, відправити на курси німецької, і це тільки початок», – пише Анастасія Лукашевич.

Вона також зауважує, що про цю проблему протягом останніх трьох місяців постійно пишуть німецькі медіа та, навіть, проукраїнські політики. Крім цього, негативні настрої щодо цього спостерігаються серед самих німців, а особливо в армії Німеччини.

«Зараз тривають суспільні дискусії щодо служби в німецькій армії, і тут навколо просто навала українського молодняка, який відверто каже – армія це не для мене. Це дуже демотивує і без того не дуже воїнственно налаштованих німців, – вважає експертка з комунікації.

Найбільше української молоді перебуває в Мюнхені фото: Facebook/Анастасія Лукашевич

Серед наслідків великого потоку молодих українських чоловіків до Німеччини, Анастасія Лукашевич виокремлює те, що люди, які потребують не лише фінансової, але й медичної підтримки, не можуть її отримати. «До нас звернулася онкохвора пані з Харкова, яка шукає можливості виїхати й отримати лікування. Але наразі лише первинна реєстрація може зайняти 2-3 місяці, тобто до моменту, коли в людини буде медична страховка та виплати, доведеться жити за свій кошт. Табори переповнені, і деякі закриваються», – пояснює жінка.

Анастасія Лукашевич також розповіла, що найбільше української молоді наразі в Мюнхені попри те, що це місто найдорожче та найменш придатне для біженців. Тож українців селять із громадянами інших держав по декілька осіб у кімнату, через що виникає чимало неприємних ситуацій між сусідами. Однак вибір не великий стверджує фахівчиня, адже одне місце в гуртожитку коштує €25 на тиждень, а інтернет €4 . «Плати або виїзди: шукай житло по всій землі, проходь усі кола бюрократичних випробовувань: міграційна, джобцентр, страхова, пошук житла, запис на курси німецької», – зазначає Анастасія Лукашевич.

На її думку, українські молодики «не дуже» пристосовані до життя, а тим паче за кордоном, як біженці. До того ж, щоб отримати хоча б якусь роботу в Німеччині потрібно знати для початку англійську. А щоби потрапити на курси німецької мови, які оплачує держава, треба чекати 4-6 місяців. «Без мови їм нема що тут робити. Багато хто сходу заявляє – я хочу працювати! Але без мови це буде геть низькооплачувана й нестабільна праця, типу розкладати коробки в супермаркеті. Дехто з амбіціями – хочу здобути освіту! Це дуже похвально, але це час та гроші», – пише Анастасія Лукашевич.

Крім цього, за власними спостереженнями жінки, німці ускладнюють можливості навіть для біженців, що мають український диплом. Щоб отримати роботу у Німеччині потрібно пройти окреме навчання й вивчити мову. Тож на ринку праці в Німеччині наразі для біженців ситуація складна, адже навіть кваліфіковані працівники не можуть знайти роботи.

Однак Анастасія Лукашевич зауважує, що існують й інші думки в німецькому суспільстві, що потік українських біженців покращить «демографічну ситуацію в старіючій ФРН». Але існує питання щодо можливостей українців мати для Німеччини економічну цінність. Тому на думку експертки, українські чоловіки або стануть тягарем для Німеччини найближчими роками, або повернуться до України.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Німеччина скорочує виплати українським біженцям. Влада Німеччини ухвалила рішення зменшити соціальні виплати для громадян України, які прибувають до країни. Причиною називають необхідність посилення мотивації біженців до працевлаштування.

Згідно з новими правилами, усі українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть допомогу відповідно до Закону про шукачів притулку (Asylbewerberleistungsgesetz), а не в рамках чинної «громадянської допомоги» (Bürgergeld).