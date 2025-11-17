Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Німеччина задихається від українських хлопців 18-22». Що відбувається у країні через біженців

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
«Німеччина задихається від українських хлопців 18-22». Що відбувається у країні через біженців
У Німечинні спостерігається велика кількість прибулих українських чоловіків віком 18-22 роки
фото: Анастасія Лукашевич/Facebook

У Німеччині біженцям складно знайти гарну роботу, адже навіть кваліфіковані працівники не можуть знайти робочих місць

У Німеччині спостерігається складна міграційна ситуація, яка склалася після прийняття українським урядом закону про виїзд чоловіків віком 18-22 років. Про це розповіла українська фахівчиня з комунікації Анастасія Лукашевич у своєму коментарі для «Цензор.нет» у Facebook, пише «Главком».

За словами Анастасії Лукашевич, Німеччина «задихається від українських хлопців 18-22». У зв’язку із цим, за словами фахівчині, виникла проблема з розподілом та забезпеченням біженців у країні.

«Німецька соціальна система вже тріщить по швах, але якщо раніше соціально-демографічна палітра біженців була більш різноманітною, що дозволяло якось усіх розподіляти: пенсіонерів по невеликим містам, мам із дітьми – хоч приблизно туди, де є школи/садочки або можливість до них дістатися – то зараз ніхто не розуміє, що робити із цією молодою когортою. Їх треба десь поселити, дати виплати, відправити на курси німецької, і це тільки початок», – пише Анастасія Лукашевич.

Вона також зауважує, що про цю проблему протягом останніх трьох місяців постійно пишуть німецькі медіа та, навіть, проукраїнські політики. Крім цього, негативні настрої щодо цього спостерігаються серед самих німців, а особливо в армії Німеччини.

«Зараз тривають суспільні дискусії щодо служби в німецькій армії, і тут навколо просто навала українського молодняка, який відверто каже – армія це не для мене. Це дуже демотивує і без того не дуже воїнственно налаштованих німців, – вважає експертка з комунікації.

Найбільше української молоді перебуває в Мюнхені
Найбільше української молоді перебуває в Мюнхені
фото: Facebook/Анастасія Лукашевич

Серед наслідків великого потоку молодих українських чоловіків до Німеччини, Анастасія Лукашевич виокремлює те, що люди, які потребують не лише фінансової, але й медичної підтримки, не можуть її отримати. «До нас звернулася онкохвора пані з Харкова, яка шукає можливості виїхати й отримати лікування. Але наразі лише первинна реєстрація може зайняти 2-3 місяці, тобто до моменту, коли в людини буде медична страховка та виплати, доведеться жити за свій кошт. Табори переповнені, і деякі закриваються», – пояснює жінка.

Анастасія Лукашевич також розповіла, що найбільше української молоді наразі в Мюнхені попри те, що це місто найдорожче та найменш придатне для біженців. Тож українців селять із громадянами інших держав по декілька осіб у кімнату, через що виникає чимало неприємних ситуацій між сусідами. Однак вибір не великий стверджує фахівчиня, адже одне місце в гуртожитку коштує €25 на тиждень, а інтернет €4 . «Плати або виїзди: шукай житло по всій землі, проходь усі кола бюрократичних випробовувань: міграційна, джобцентр, страхова, пошук житла, запис на курси німецької», – зазначає Анастасія Лукашевич.

На її думку, українські молодики «не дуже» пристосовані до життя, а тим паче за кордоном, як біженці. До того ж, щоб отримати хоча б якусь роботу в Німеччині потрібно знати для початку англійську. А щоби потрапити на курси німецької мови, які оплачує держава, треба чекати 4-6 місяців. «Без мови їм нема що тут робити. Багато хто сходу заявляє – я хочу працювати! Але без мови це буде геть низькооплачувана й нестабільна праця, типу розкладати коробки в супермаркеті. Дехто з амбіціями – хочу здобути освіту! Це дуже похвально, але це час та гроші», – пише Анастасія Лукашевич.

Крім цього, за власними спостереженнями жінки, німці ускладнюють можливості навіть для біженців, що мають український диплом. Щоб отримати роботу у Німеччині потрібно пройти окреме навчання й вивчити мову. Тож на ринку праці в Німеччині наразі для біженців ситуація складна, адже навіть кваліфіковані працівники не можуть знайти роботи.

Однак Анастасія Лукашевич зауважує, що існують й інші думки в німецькому суспільстві, що потік українських біженців покращить «демографічну ситуацію в старіючій ФРН». Але існує питання щодо можливостей українців мати для Німеччини економічну цінність. Тому на думку експертки, українські чоловіки або стануть тягарем для Німеччини найближчими роками, або повернуться до України.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Німеччина скорочує виплати українським біженцям. Влада Німеччини ухвалила рішення зменшити соціальні виплати для громадян України, які прибувають до країни. Причиною називають необхідність посилення мотивації біженців до працевлаштування.

Згідно з новими правилами, усі українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть допомогу відповідно до Закону про шукачів притулку (Asylbewerberleistungsgesetz), а не в рамках чинної «громадянської допомоги» (Bürgergeld).

Читайте також:

Теги: Німеччина біженці українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польські правоохоронці затримали українця за запитом Німеччини
Підрив «Північних потоків». Польща відмовила Німеччині в екстрадиції підозрюваного українця
17 жовтня, 15:31
Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа може звільнить німецькі активи «Роснєфті» від американських санкцій
США звільнили від санкцій німецьку «дочку» «Роснєфті»
28 жовтня, 21:56
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
30 жовтня, 22:44
У Державному секретаріаті з міграції Швейцарії зробили припущення, з чим пов'язане різке збільшення звернень
Виїзд українських чоловіків до Швейцарії: зафіксовано рекорд
4 листопада, 10:03
У Німеччині відбулося перше засідання новоствореної Ради з національної безпеки
Німеччина вперше скликала Раду з нацбезпеки: обговорили гібридні загрози з боку РФ
6 листопада, 05:20
Танцівник Владислав Детюченко подякував українцям за підтримку його пари на шоу
Українська пара танцівників перемогла на шоу талантів у Нідерландах (відео)
11 листопада, 12:54
Мерц і Зеленський обговорили боротьбу з корупцією
Мерц обговорив із Зеленським корупційний скандал та підтримку України
13 листопада, 15:16
Підтримка українців у Польщі суттєво зменшується
У Польщі зафіксовано зростання злочинів та проявів ненависті проти українців – Bloomberg
10 листопада, 14:49
Німеччина менше допомагатиме українцям
Німеччина скорочує виплати українським біженцям: коли почнуть діяти нові правила
13 листопада, 09:13

Соціум

«Німеччина задихається від українських хлопців 18-22». Що відбувається у країні через біженців
«Німеччина задихається від українських хлопців 18-22». Що відбувається у країні через біженців
За кинутий недопалок до €3 тис.: Берлін взявся посилено боротись зі сміттям
За кинутий недопалок до €3 тис.: Берлін взявся посилено боротись зі сміттям
Британія готує жорсткі зміни для шукачів притулку
Британія готує жорсткі зміни для шукачів притулку
Обвал мосту на копальні в Конго: десятки жертв
Обвал мосту на копальні в Конго: десятки жертв
Нові мери Сіетла та Нью-Йорка бойкотують каву зі Starbucks
Нові мери Сіетла та Нью-Йорка бойкотують каву зі Starbucks
Голова Товариства української культури в Угорщині закликала не ототожнювати усіх мадярів з Орбаном
Голова Товариства української культури в Угорщині закликала не ототожнювати усіх мадярів з Орбаном

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua