Аналітики попередили про новий удар РФ

Кремль може спробувати представити дотримання чергового мораторію на енергетичні удари як значну поступку Росії, готуючись до нового руйнівного удару по Україні

Під час переговорів у Женеві буде обговорено ще один можливий короткостроковий мораторій на енергетичні удари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що Росія застосовувала подібні мораторії в березні-квітні 2025 року та в січні-лютому 2026 року, щоб заявити про свою зацікавленість у мирі, водночас накопичуючи безпілотники та ракети для подальших руйнівних ударів після скасування мораторію.

Ввечері 16 лютого президент України Володимир Зеленський, посилаючись на українську розвідку, попередив, що російські війська готують черговий великий комбінований удар ракетами і дронами по українській енергетичній інфраструктурі.

«Кремль може спробувати представити дотримання чергового мораторію на енергетичні удари як значну поступку Росії, готуючись до нового руйнівного удару по Україні в найближчому майбутньому», – йдеться у звіті.

Як повідомлялось, у Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Політичний і військовий блоки завершили роботу. Зранку 18 лютого переговорники продовжать роботу.

Головним каменем спотикання залишається «земельне питання», оскільки Москва вимагає офіційної віддачі територій, а президент США Дональд Трамп відкрито тисне на Київ, вимагаючи «швидких рішень».

До слова, Зеленський вважає, що зміна керівника російської делегації може ускладнити переговори та затягнути їх у часі.

За повідомленням Associated Press, очікування від нового раунду переговорів між Україною та Росією за посередництва США залишаються низькими. Сторони вирушили до Женеви без помітної готовності змінювати свої позиції, тому швидких результатів не прогнозується.