Німецька поліція заарештувала чоловіка, який раніше роззброїв чотирьох копів



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Після кількох днів розшуку поліція успішно заарештувала 31-річного Іва Рауша, який ховався у лісі біля Оппенау

Чоловік погрожував поліції міста Оппенау, забрав у них зброю і зник у лісі

Поліція німецького міста Оффенбург заарештувала після кількох днів розшуку чоловіка, який відібрав у їх колег 4 пістолети.

Про це правоохоронці повідомляють на своєму сайті.

«Після кількох днів розшуку поліція успішно заарештувала 31-річного Іва Рауша, який ховався у лісі біля Оппенау. У нього було вилучено чотири одиниці вогнепальної зброї», – йдеться у дописі.

Рауш, минулої неділі погрожуючи чотирьом працівникам поліції власною вогнепальною зброєю, відібрав у них чотири службові пістолети.

Чоловік, який у 15-річному віці був умовно засуджений за крамолу (належав до організації радикального спрямування, яка виступала з антисемітськими заявами, використовувала свастику та символи СС), без постійного місця проживання, втік після цього у ліс. У пошуках поліції допомагали експерти із виживання, психологи та місцеві лісники, адже чоловік має навички виживання в дикій природі.

Нагадаємо, 12 липня у Німеччині в розшук оголошений чоловік озброєний луком і стелами. Чоловік погрожував поліції міста Оппенау, забрав у них зброю і зник у лісі.