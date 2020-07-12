У Німеччині чоловік з луком та стрілами роззброїв поліцію та втік у ліс
Поліція землі Баден-Вюртемберг шукає озброєного луком і стрілами чоловіка
Чоловік погрожував поліції міста Оппенау, забрав у них зброю і зник у лісі
У Німеччині в розшук оголошений чоловік озброєний луком і стелами. Про це повідомляє видання Baden Online.
Зазначається, що поліція землі Баден-Вюртемберг шукає озброєного луком і стрілами чоловіка. Крім цього, у чоловіка, ймовірно є ще ніж і пістолет.
За інформацією німецьких ЗМІ, чоловік погрожував поліції міста Оппенау, забрав у них зброю і зник у лісі. В даний час проводиться масштабна операція з його пошуку.
До пошуків залучено понад 100 співробітників поліції, кілька патрульних машин і три поліцейських вертольота.