Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща затримала українця, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Польща затримала українця, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків»
За словами адвоката підозрюваного, немає підстав для екстрадиції його клієнта до Німеччини
фото з відкритих джерел

Правоохоронці затримали українця у місті Прушкув, що неподалік Варшави

Польські правоохоронці затримали українця на імʼя Володимир, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf Fm.

За версією слідства, українець є інструктором з дайвінгу. У вересні 2022 року вирушив до Балтійського моря на яхті з Ростоку, після чого спустився під воду та встановив вибухові заряди на підводному трубопроводі. Чоловіка розшукували за Європейським ордером на арешт, який видав німецький суд. Затримали українця у місті Прушкув, що неподалік Варшави. Зараз його перевели до районної прокуратури у Варшаві.

Адвокат Володимира розповів, що, на думку захисту, немає підстав для екстрадиції його клієнта до Німеччини. Він зазначив, що наразі невідомо, чи брав підозрюваний участь у диверсійній операції.

Юрист додав, що очікує на офіційний план процесуальних дій щодо свого підзахисного та на інформацію про намір німецької системи правосуддя висунути йому звинувачення, які потім передадуть до районної прокуратури. Після цього почнеться процедура екстрадиції, але чи передадуть українця німецькій системі правосуддя, поки невідомо. Рішення ухвалюватиме суд, а захист Володимира намагатиметься запобігти екстрадиції.

Як повідомлялося, для підриву трубопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» у Балтійському морі використали щонайменше чотири вибухові пристрої, кожен вагою від 14 до 27 кг, які встановили на глибині приблизно 70-80 м.

До слова, головний підозрюваний у справі про підрив газопроводів «Північний потік», який стався 26 вересня 2022 року неподалік данського острова Борнгольм, ймовірно, незабаром дасть свідчення на території Німеччини. Польська газета Rzeczpospolita, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський начебто був готовий надати одному з підозрюваних, Володимиру З., притулок у Польщі та навіть нагородити його орденом.

Читайте також:

Теги: Польща Німеччина Північний потік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?
Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?
10 вересня, 09:45
Польща зафіксувала два порушення свого повітряного простору
Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»
4 вересня, 19:07
Княжицький підкреслює, що відсутність реакції НАТО на атаку проти держави-члена може зруйнувати Альянс як оборонний союз
«Це провокація проти Трампа». Нардеп Княжицький пояснив, навіщо РФ пустила дрони в Польщу
10 вересня, 13:25
Зруйнований будинок внаслідок атаки російський БпЛА на Польщу
Чи вважає НАТО атаку російських дронів на Польщу нападом? Відповідь Reuters
10 вересня, 10:49
Викрадений Lexus належав дружині прем'єр-міністра Дональда Туска
Викрадення авто прем’єра Польщі: підозрюваному загрожує 10 років тюрми
15 вересня, 06:44
Кабмін схвалив проєкт угоди про діяльність польського BGK в Україні
Польський державний банк отримає дозвіл на роботу в Україні
16 вересня, 15:34
Трамп висловився про наліт російських БпЛА на Польщу
Трамп висловився про наліт російських БпЛА на Польщу
18 вересня, 22:44
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський начебто був готовий надати одному з підозрюваних притулок у Польщі
Польща хотіла нагородити орденом підозрюваного в підриві газопроводів «Північний потік» – Rzeczpospolita
26 вересня, 03:54
Посольство Польщі в Києві
Під час атаки на Київ пробило дах посольства Польщі
28 вересня, 18:20

Політика

Польща затримала українця, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків»
Польща затримала українця, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків»
«Повні невдахи»: Саакашвілі відреагував на рішення суду про стягнення $3 млн
«Повні невдахи»: Саакашвілі відреагував на рішення суду про стягнення $3 млн
США стоять на порозі шатдауну. Що відбувається із цінами на нафту
США стоять на порозі шатдауну. Що відбувається із цінами на нафту
Адміністрація Білого дому заборонила деякі слова, що стосуються зміни клімату
Адміністрація Білого дому заборонила деякі слова, що стосуються зміни клімату
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
Естонія застерігає громадян від поїздок до Білорусі
Естонія застерігає громадян від поїздок до Білорусі

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua