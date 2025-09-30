Польща затримала українця, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків»

За словами адвоката підозрюваного, немає підстав для екстрадиції його клієнта до Німеччини

Правоохоронці затримали українця у місті Прушкув, що неподалік Варшави

Польські правоохоронці затримали українця на імʼя Володимир, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf Fm.

За версією слідства, українець є інструктором з дайвінгу. У вересні 2022 року вирушив до Балтійського моря на яхті з Ростоку, після чого спустився під воду та встановив вибухові заряди на підводному трубопроводі. Чоловіка розшукували за Європейським ордером на арешт, який видав німецький суд. Затримали українця у місті Прушкув, що неподалік Варшави. Зараз його перевели до районної прокуратури у Варшаві.

Адвокат Володимира розповів, що, на думку захисту, немає підстав для екстрадиції його клієнта до Німеччини. Він зазначив, що наразі невідомо, чи брав підозрюваний участь у диверсійній операції.

Юрист додав, що очікує на офіційний план процесуальних дій щодо свого підзахисного та на інформацію про намір німецької системи правосуддя висунути йому звинувачення, які потім передадуть до районної прокуратури. Після цього почнеться процедура екстрадиції, але чи передадуть українця німецькій системі правосуддя, поки невідомо. Рішення ухвалюватиме суд, а захист Володимира намагатиметься запобігти екстрадиції.

Як повідомлялося, для підриву трубопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» у Балтійському морі використали щонайменше чотири вибухові пристрої, кожен вагою від 14 до 27 кг, які встановили на глибині приблизно 70-80 м.

До слова, головний підозрюваний у справі про підрив газопроводів «Північний потік», який стався 26 вересня 2022 року неподалік данського острова Борнгольм, ймовірно, незабаром дасть свідчення на території Німеччини. Польська газета Rzeczpospolita, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський начебто був готовий надати одному з підозрюваних, Володимиру З., притулок у Польщі та навіть нагородити його орденом.